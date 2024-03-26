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Published Сегодня, 07:49

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Updated Сегодня, 07:52

Диетолог Наталья Круглова назвала продукты, улучшающие когнитивные функции мозга

26 марта 2024, 07:49
Специалист по питанию Наталья Круглова поделилась информацией о продуктах, которые могут помочь улучшить работу мозга.

Она отметила, что хотя нет конкретного продукта, который бы напрямую влиял на функционирование головного мозга, некоторые системы питания доказали свою эффективность в поддержании когнитивных функций, пишет ИА RuNews24.ru.

Одной из таких систем является средиземноморская диета и ее вариация — MIND-диета. Они предлагают употреблять больше растительной пищи, включая темно-зеленые овощи, листовую зелень и ягоды, особенно с темным окрашиванием, такие как черника, брусника и клюква. Также рацион должен содержать цельнозерновые продукты, богатые пищевыми волокнами, сложными углеводами и витаминами группы B, магнием и цинком. Примерами таких продуктов являются гречка, нешлифованный рис, булгур и цельнозерновой хлеб.

Для поддержания когнитивных функций также важно употреблять продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты. Они присутствуют в рыбе жирных сортов, и специалист рекомендует употреблять не менее двух-трех порций рыбы в неделю. Растительные жиры, такие как орехи, семечки и различные растительные масла, также являются полезными источниками.

Однако следует избегать излишнего потребления сахара и кофеина, так как это может негативно сказаться на работе центральной нервной системы. Избыточный кофеин может вызывать тревогу и снижение концентрации внимания. Также негативное воздействие на когнитивные функции оказывает избыточный вес и ожирение. Наконец, потребление алкоголя также может снижать когнитивные возможности человека.

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