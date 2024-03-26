Диетолог Наталья Круглова назвала продукты, улучшающие когнитивные функции мозга

Одной из таких систем является средиземноморская диета и ее вариация — MIND-диета. Они предлагают употреблять больше растительной пищи, включая темно-зеленые овощи, листовую зелень и ягоды, особенно с темным окрашиванием, такие как черника, брусника и клюква. Также рацион должен содержать цельнозерновые продукты, богатые пищевыми волокнами, сложными углеводами и витаминами группы B, магнием и цинком. Примерами таких продуктов являются гречка, нешлифованный рис, булгур и цельнозерновой хлеб.