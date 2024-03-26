Фермер объяснил про инородные включения в желтке яиц

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Он объяснил, что эти включения — оплодотворенные зародыши и встречаются они очень редко. Продукция фабрик, которая продаётся в магазинах, таких инородных тел не содержит. Фермер поделился секретами производства и заметил, что это явление встречается только у частных продавцов, потому что у них есть петухи, которые плодят цыплят.
Овчинников уверяет, что такие инородные включения не представляют никакой опасности для здоровья. Они не связаны с токсинами или грибком, как утверждают некоторые слухи. Капелька крови в желтке не влияет на вкус продукта, и при необходимости ее можно удалить кончиком ножа без проблем.