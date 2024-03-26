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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Фермер объяснил про инородные включения в желтке яиц

26 марта 2024, 11:18
Фермер Андрей Овчинников рассказал Pravda.Ru, откуда в желтке яиц могут появляться инородные включения. По словам сельхозпроизводителя, наличие капельки крови в желтке является естественным явлением.

Он объяснил, что эти включения — оплодотворенные зародыши и встречаются они очень редко. Продукция фабрик, которая продаётся в магазинах, таких инородных тел не содержит. Фермер поделился секретами производства и заметил, что это явление встречается только у частных продавцов, потому что у них есть петухи, которые плодят цыплят.

Овчинников уверяет, что такие инородные включения не представляют никакой опасности для здоровья. Они не связаны с токсинами или грибком, как утверждают некоторые слухи. Капелька крови в желтке не влияет на вкус продукта, и при необходимости ее можно удалить кончиком ножа без проблем.

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