Фермер объяснил про инородные включения в желтке яиц

Он объяснил, что эти включения — оплодотворенные зародыши и встречаются они очень редко. Продукция фабрик, которая продаётся в магазинах, таких инородных тел не содержит. Фермер поделился секретами производства и заметил, что это явление встречается только у частных продавцов, потому что у них есть петухи, которые плодят цыплят.