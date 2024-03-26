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Только прививка дает надежную защиту для организма

«Иммуноглобулин не гарантия» — новосибирцы не хотят прививаться от энцефалита

26 марта 2024, 08:32
Фото: 1MI
Только прививка дает надежную защиту для организма

В Новосибирске инфекционисты рассказали о необходимости прививок от энцефалита

Общее число новосибирцев, привитых от клещевого энцефалита, значительно меньше санитарных норм. Люди уповают на экстренное введение иммуноглобулина, но он не дает никакой гарантии, что человек не заболеет

В 2023 году прививки от клещевого энцефалита поставили более 400 тысяч жителей Новосибирской области. Это значительно меньше, чем должно быть по санитарным нормативам. Для региона, где фиксируется значительное распространение этого опасного заболевания, доля привитых должна составлять 95% от общего числа населения, сообщила главный внештатный специалист по иммунопрофилактике министерства здравоохранения Новосибирской области Татьяна Ивлева.

По словам главного врача городской инфекционной больницы № 1 Ларисы Поздняковой, многие новосибирцы считают, что введение иммуноглобулина в случае укуса клеща поможет защитить организм.

«Экстренная профилактика иммуноглобулином не дает никакой гарантии, что человек не заболеет. Может заболеть тяжело и даже с фатальным исходом. Но за 30 лет наблюдений у нас не зафиксировано летальных исходов у пациентов, вакцинированных от клещевого энцефалита», — заявила Поздняков в пресс-центре агентства ТАСС.

Вакцина от клещевого энцефалита в достаточном количестве есть в поликлиниках региона, отмечают специалисты. Список противопоказаний от такой прививки очень мал, а вакцинироваться можно круглый год.

«К сожалению, люди недооценивают риски от нахождения на территории, где есть такая тяжелая инфекция, с которой очень сложно справляться и контролировать», — констатирует Татьяна Ивлева.

Процесс вакцинации состоит из трех этапов: первые две прививки делают с интервалом в месяц, а третью — через год. Также необходимо помнить о регулярной ревакцинации, которую рекомендуется проводить каждые три года.

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