«Иммуноглобулин не гарантия» — новосибирцы не хотят прививаться от энцефалита

В 2023 году прививки от клещевого энцефалита поставили более 400 тысяч жителей Новосибирской области. Это значительно меньше, чем должно быть по санитарным нормативам. Для региона, где фиксируется значительное распространение этого опасного заболевания, доля привитых должна составлять 95% от общего числа населения, сообщила главный внештатный специалист по иммунопрофилактике министерства здравоохранения Новосибирской области Татьяна Ивлева.