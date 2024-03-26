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Published Сегодня, 10:38

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Updated Сегодня, 10:52

Многие новосибирцы др до сих пор испытывают боль и шок от трагедии

Как справиться с тревогой в период больших трагедий

26 марта 2024, 10:38
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Многие новосибирцы др до сих пор испытывают боль и шок от трагедии

Новосибирский психотерапевт рассказал, как пережить трагедию

22 марта в Crocus City Hall произошел теракт, В ходе преступной акции погибло 137 человек, свыше сотни находятся в больницах. На этом фоне многие испытывают сильнейший стресс. Психотерапевт из Новосибирска Игорь Лях рассказал, как справиться с тревогой.

Трагедии и другие сильные переживания часто влекут за собой последствия в виде думскролинга — непрерывного листания новостной ленты в поисках новой информации. Такое поведение может быть вызвано сильным стрессом и тревожностью — кажется, что таким способом человек пытается отвлечься и одновременно не быть равнодушным. Однако постоянный мониторинг только усугубляет тревогу, считает квалифицированный психотерапевт Игорь Лях.

«В пятницу, субботу и воскресенье такие люди постоянно находились в контакте со средствами информирования. Постоянный думскроллинг, разговоры и обсуждения трагедии, мысли о том, что происходит и произошло с пострадавшими. Им кажется, что это способ отвлечься, но становится все хуже. И это способствует переходу от стрессового состояния к острому стрессовому расстройству», — рассказал специалист.

Если для обычного стресса характерны тревога и волнение, то расстройство чревато уже физическими болями, бледностью, нехваткой воздуха, сердцебиением и паникой. В этом случае нужно постепенно выходить из дистресса, сочетая нагрузку и расслабление. Физический труд — подойдет и зарядка — должен сочетаться с банными процедурами.

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Также желательно избавиться от источников информирования.

«Важна психическая самогигиена. Сон хотя бы десять часов. Беседа с близкими людьми. Прогулки. Занятия любимым делом. От источников информирования не получится отойти сразу, но важно не скроллить постоянно ленту в мессенджерах», — посоветовал Игорь Лях.

И помните: вы — главное, что у вас есть. Заботьтесь о своем ментальном здоровье и при необходимости обратитесь к специалисту.

Напомним, ранее в Новосибирске почтили память погибших.

Новосибирцам предложили почтить память погибших в Crocus City Hall
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