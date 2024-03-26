Как справиться с тревогой в период больших трагедий

Трагедии и другие сильные переживания часто влекут за собой последствия в виде думскролинга — непрерывного листания новостной ленты в поисках новой информации. Такое поведение может быть вызвано сильным стрессом и тревожностью — кажется, что таким способом человек пытается отвлечься и одновременно не быть равнодушным. Однако постоянный мониторинг только усугубляет тревогу, считает квалифицированный психотерапевт Игорь Лях.