Как справиться с тревогой в период больших трагедий

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Трагедии и другие сильные переживания часто влекут за собой последствия в виде думскролинга — непрерывного листания новостной ленты в поисках новой информации. Такое поведение может быть вызвано сильным стрессом и тревожностью — кажется, что таким способом человек пытается отвлечься и одновременно не быть равнодушным. Однако постоянный мониторинг только усугубляет тревогу, считает квалифицированный психотерапевт Игорь Лях.
«В пятницу, субботу и воскресенье такие люди постоянно находились в контакте со средствами информирования. Постоянный думскроллинг, разговоры и обсуждения трагедии, мысли о том, что происходит и произошло с пострадавшими. Им кажется, что это способ отвлечься, но становится все хуже. И это способствует переходу от стрессового состояния к острому стрессовому расстройству», — рассказал специалист.
Если для обычного стресса характерны тревога и волнение, то расстройство чревато уже физическими болями, бледностью, нехваткой воздуха, сердцебиением и паникой. В этом случае нужно постепенно выходить из дистресса, сочетая нагрузку и расслабление. Физический труд — подойдет и зарядка — должен сочетаться с банными процедурами.
Также желательно избавиться от источников информирования.
«Важна психическая самогигиена. Сон хотя бы десять часов. Беседа с близкими людьми. Прогулки. Занятия любимым делом. От источников информирования не получится отойти сразу, но важно не скроллить постоянно ленту в мессенджерах», — посоветовал Игорь Лях.
И помните: вы — главное, что у вас есть. Заботьтесь о своем ментальном здоровье и при необходимости обратитесь к специалисту.
Напомним, ранее в Новосибирске почтили память погибших.