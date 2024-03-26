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Кологривого отменили

Кастинг на роль Жириновского возобновят после ареста Кологривого

26 марта 2024, 03:22
Фото: соцсети
Кологривого отменили
В связи с арестом актера Никиты Кологривого после его выходки в баре, было решено провести новый кастинг на роль Жириновского в биографическом фильме.

После задержания Никиты Кологривого, актера, выбранного для роли Жириновского в фильме о политике, было решено провести новый кастинг. Информация об этом появилась на портале Regions, который ссылается на заявление Андрея Ковалева, бизнесмена и владельца усадьбы Гребнево, где должны были проходить съемки.

По словам Ковалева, съемки фильма планировались на этот год, но из-за поведения Кологривого, процесс замедлился. Ковалев отметил, что сыграть роль политика сложно, и по его мнению, Кологривый «зазвездился». Он подчеркнул, что у актера есть два пути: либо преодолеть трудности и исправиться, либо идти по наклонной дорожке.

Артист сейчас отбывает семидневный административный арест в связи с укусом официантки в одном из баров Новосибирска в ночь с 18 на 19 марта. Там он устроил дебош, ударив сотрудников заведения. Его выходка быстро разлетелась по всем соцсетям, СМИ и даже дошла до его коллег, которые осудили его поведение.

Никите Кологривому запретили входить в Burger King после дебоша в Новосибирске
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#Политика#Общество#Новосибирск#Арест#Жириновский#Эмилия Губарева#Фильм#Актер#Кастинг#Съемки#Никита Кологривый
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