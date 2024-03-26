Кастинг на роль Жириновского возобновят после ареста Кологривого

Артист сейчас отбывает семидневный административный арест в связи с укусом официантки в одном из баров Новосибирска в ночь с 18 на 19 марта. Там он устроил дебош, ударив сотрудников заведения. Его выходка быстро разлетелась по всем соцсетям, СМИ и даже дошла до его коллег, которые осудили его поведение.