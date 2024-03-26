Когда в Новосибирске отключат отопление в 2024 году — даты за последние 8 лет

Ночью 11 января произошел порыв трубы на улице Пархоменко. Тогда несколько сотен домов остались без отопления и горячей воды на долгое время. К тому же, в регионе сохранялись морозы до -30. 17 января произошел еще один порыв на той же тепловой магистрали, только уже на Петропавловской улице. Из-за этой аварии фонтаны горячей воды били из трубопровода, и 13 человек получили ожоги. Эта авария серьезно ухудшила ситуацию на левом берегу города. Поэтому губернатор Новосибирской области Андрей Травников с 19 января ввел режим чрезвычайной ситуации. Сняли этот режим только 25 марта.