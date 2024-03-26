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Отопление отключат скоро

Когда в Новосибирске отключат отопление в 2024 году — даты за последние 8 лет

26 марта 2024, 07:52
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Отопление отключат скоро
За последние восемь лет отопление в Новосибирске отключали в разные даты. И всегда это был последний месяц весны. Когда отключат отопление в 2024 году?

Когда отключат отопление в Новосибирске в 2024 году

Пока в Новосибирске неизвестна точная дата отключения отопления в этом году. Обычно это происходит, когда температура держится выше +8 градусов несколько дней подряд. Однако погодные условия в регионе все еще изменчивы.

За последние восемь лет даты отключения отопления были разными. В 2016 году батареи остыли 19 мая. В 2017 году — 10 мая, в 2018 году — 21 мая, а в 2019 году — 10 мая. Особенно коротким оказался отопительный сезон в 2020 году, который закончился уже 23 апреля. В 2021 году отопление отключили 8 мая, а в 2022 году — 11 мая, а в 2023 году — 10 мая.

Пока в Новосибирске все таетПока в Новосибирске все тает
Пока в Новосибирске все тает
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Погода в Новосибирске на апрель 2024

Пожалуй, в этом году будет самая ранняя теплая весна, а соответственно, отопление могут выключить еще раньше, чем в предыдущие периоды. Такое прогноз дает сервис Gismeteo. Весомое потепление начнется с 3 апреля, когда столбики термометра покажут +10. Температура до +7 в дневное время сохранится с 7 по 16 апреля. С 17-20 числа больше недели температура воздуха продержится выше +11…+13. При этом будут местами идти дожди.

Погода на апрельПогода на апрель
Погода на апрель
Фото: Gismeteo

А вот сервис «Яндекс. Погода» не дает такой радужный прогноз. По прогнозу, вначале апреля средняя температура воздуха будет +5, а ночью +2. Настоящее тепло придет с 11 апреля, когда термометры покажут +15…+16 днем и +11…+8 ночью. С 15 апреля в регионе снова похолодает до +5. Ночами будет от -1 до +7. При этом иногда будет пасмурная погода с дождем.

В регионе будет прохладноВ регионе будет прохладно
В регионе будет прохладно
Фото: Яндекс. Погода

Сайт world-weather прогнозирует тепло с 3 апреля. Самым теплым днем станет 10 апреля, когда воздух прогреется до +17 и днем и ночью. Затем немного похолодает до +8 и такая погода продержится до конца месяца.

Самым теплым днем станет 10 числоСамым теплым днем станет 10 число
Самым теплым днем станет 10 число
Фото: world-weather

Коммунальные аварии в Новосибирске

Ночью 11 января произошел порыв трубы на улице Пархоменко. Тогда несколько сотен домов остались без отопления и горячей воды на долгое время. К тому же, в регионе сохранялись морозы до -30. 17 января произошел еще один порыв на той же тепловой магистрали, только уже на Петропавловской улице. Из-за этой аварии фонтаны горячей воды били из трубопровода, и 13 человек получили ожоги. Эта авария серьезно ухудшила ситуацию на левом берегу города. Поэтому губернатор Новосибирской области Андрей Травников с 19 января ввел режим чрезвычайной ситуации. Сняли этот режим только 25 марта.

Тепло и дожди предрекают синоптики в апреле — погода весной 2024
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