Кологривый лишился роли: кто еще из актеров сможет сыграть Жириновского

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 07:34
Сам фильм будет биографией Владимира Жириновского. Весь сюжет пока держится в тайне, однако жизнь известного политика была весьма насыщенной. Он родился в 1946 году в Алма-Ате. В 1990 году он стал бессменным лидером партии ЛДПР. Умер Владимир Вольфович в 2022 году, от осложнений коронавируса. Россияне помнят Жириновского как яркого политика, а его скандальные высказывания до сих пор вызывают обсуждения. Режиссером фильма является Александр Баранов. В его фильмотеке есть различные картины: сериал «Екатерина», «Тайна Лилит», «Громовы», «Елки 2», «Любовь под прикрытием».
Актеру из Новосибирска Никите Кологривому пророчили главную роль в фильме о Владимире Жириновском. В феврале режиссер заявил, что актер был лишь один из кандидатов и пробы еще не проводили. По словам Александра Баранова, звезда фильма «По щучьему велению» и сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» просто похож на бывшего лидера партии.
«Все гадают, сыграю ли я роль замечательного человека — Владимира Вольфовича Жириновского. А я скажу, я не только сыграю, но сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране», — отметил Кологривый в беседе с нынешним председателем ЛДПР Леонидом Слуцким.
Однако после скандала в новосибирском баре, который устроил Кологривый (подрался с персоналом кальянной и укусил официантку, после чего его арестовали на семь суток), СМИ пишут, что актер лишился роли и рассматривать его как кандидата больше не будут. Его назвали «зазвездившимся». Судя по сайту Кинопоиск, в главных роли лидера ЛДПР до сих пор указан Кологривый.
Кинокритики считают, что 50-летний Сергей Безруков подходит для роли Владимира Жириновского в фильме о политическом деятеле. Многие считают, что актер может хорошо справиться с ролью, передать голос политика, а вот с внешностью придется поработать. Для этого потребуется много грима, потому что внешне персонаж и прототип — не схожи.
После премьеры фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой», звезды шоу-бизнеса, известные актеры, делились впечатлениями о кинокартине. Актер Валентин Гафт (по поводу вездесущности Сергея Безрукова) иронизируя сказал: «Умереть не страшно. Страшно, что после смерти тебя сыграет Безруков!».
Народный артист России 78-летний Валерий Баринов идеально подходит для взрослого Владимира Жириновского по внешним качествам. Актер профессионально смог бы передать последние годы жизни политика. За свою карьеру он снялся в 218 фильмах и сериалах и уже полюбился зрителю.
В соцсетях бурно идет обсуждение, кто бы еще мог сыграть лидера партии. По внешним качествам ставят звезду сериала «Лесник» 64-летнего Олега Штефанко. Если фильм будет затрагивать эпоху «взлета» Жириновского, то актер подходит на эту роль идеально. Правда, для безупречной игры, ему советуют поработать над мимикой, а его голос просят для правдоподобности переозвучить.
Талантливый 31-летний актер Юрий Борисов может от и до передать молодого Жириновского. Правда, эксперты говорят, что для роли ему не хватает «противоречивого и аналитичного характера и видения человека, оказавшего влияние на современную историю России». Однако Борисов настолько убедительно вживается во все роли, что зритель ему верит, даже когда он злодей. Актер никогда не претендовал на то, чтобы играть великолепных героев с обложек, как Петров или Козловский. Он не выглядит чужеродно, не отличается своей пафосностью, «свой из русского народа», — так отзываются о нем зрители.
35-летний Александр Головин тоже подходит для роли молодого политика. Звезде сериала «Кадетство» пророчат, что сыгранная роль в байопике стала бы для него «сильной и крутой игрой через преодоление». Кроме него, уже взрослого политика смог бы сыграть 59-летний Дмитрий Шевченко.