Кологривый лишился роли: кто еще из актеров сможет сыграть Жириновского

Талантливый 31-летний актер Юрий Борисов может от и до передать молодого Жириновского. Правда, эксперты говорят, что для роли ему не хватает «противоречивого и аналитичного характера и видения человека, оказавшего влияние на современную историю России». Однако Борисов настолько убедительно вживается во все роли, что зритель ему верит, даже когда он злодей. Актер никогда не претендовал на то, чтобы играть великолепных героев с обложек, как Петров или Козловский. Он не выглядит чужеродно, не отличается своей пафосностью, «свой из русского народа», — так отзываются о нем зрители.