Мэрия Новосибирска снесет гаражи в Академгородке и построит на их месте парк

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Updated Сегодня, 03:41
Мэрия Новосибирска потребовала снести 78 металлических гаражей в Нижней зоне Академгородка. Объекты находятся между улиц Демакова и Кутателадзе. На их месте появится парк «Чербузы». Соответствующее решение приняла мэрия города. Владельцам гаражей просят убрать их до 28 марта 2024 года. После этого срока сносом займется мэрия.
Ранее Atas.info сообщал о скандале вокруг сноса 5 тысяч гаражей в центре города напротив ТРЦ «Аура». Предполагается, что масштабное строительство на территории, ограниченной улицами Военная и Ипподромская, будет идти в три этапа, вплоть до 2037 года.