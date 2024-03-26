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Мэрия Новосибирска снесет гаражи в Академгородке и построит на их месте парк

Мэрия Новосибирска снесет гаражи в Академгородке и построит на их месте парк

26 марта 2024, 03:38
Фото: 1MI
Владельцы гаражей должны убрать их до 28 марта 2024 года. После этого срока сносом займется мэрия.

Мэрия Новосибирска потребовала снести 78 металлических гаражей в Нижней зоне Академгородка. Объекты находятся между улиц Демакова и Кутателадзе. На их месте появится парк «Чербузы». Соответствующее решение приняла мэрия города. Владельцам гаражей просят убрать их до 28 марта 2024 года. После этого срока сносом займется мэрия.

В мэрии Новосибирска отвергают участие застройщика в ускорении сноса гаражей у «Ауры»
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Ранее Atas.info сообщал о скандале вокруг сноса 5 тысяч гаражей в центре города напротив ТРЦ «Аура». Предполагается, что масштабное строительство на территории, ограниченной улицами Военная и Ипподромская, будет идти в три этапа, вплоть до 2037 года.

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#Экономика#Новосибирск#Парк#Снос#Гаражи#Алёна Рогонова
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