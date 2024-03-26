Мэрия Новосибирска снесет гаражи в Академгородке и построит на их месте парк

Ранее Atas.info сообщал о скандале вокруг сноса 5 тысяч гаражей в центре города напротив ТРЦ «Аура». Предполагается, что масштабное строительство на территории, ограниченной улицами Военная и Ипподромская, будет идти в три этапа, вплоть до 2037 года.