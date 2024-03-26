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Мигрант-мясник держит в страхе продавцов на рынке в Новосибирске

Мигрант-мясник держит в страхе продавцов на рынке в Новосибирске

26 марта 2024, 10:14
Жительница Сибири, у которой сын служит на СВО, решила уйти с работы из-за страха за свою жизнь. Она работала продавцом мясного отдела на рынке в центре Новосибирска.

Всё началось с того, что ее коллега-мигрант из Таджикистана, по имени Далерджон Ачилов, выказывал радикальные взгляды и открыто выражал ненависть к русским. Это оскорбило женщину, особенно после того, как он пожелал смерти ее сыну и другим русским бойцам, служащим на СВО, пишет Infopro54.

Оксана работала на рынке уже более 5 лет и изначально ее помощником был русский парень. Но после его ухода на фронт, она столкнулась с необходимостью сотрудничества с Далерджоном. Сразу же она заметила, что он проявляет странное поведение. Он часто слушает экстремистские проповеди, снимает видео девушек со своих коллег, задает вопросы о любви к России. Когда Далерджон узнал, что русский парень служит на СВО, то начал открыто его проклинать. Это расстроило Оксану и ее коллег, у которых тоже есть сыновья и мужья, служащие на фронте.

После очередной неприятной ситуации, произошедшей 20 марта, Оксана написала заявление в полицию и попросила уволить Далерджона. Она также обратилась в миграционный центр с жалобой на его поведение. Женщина считает, что он находится в стране незаконно и пытается оформить российское гражданство. Однако предприниматель, который нанял мигранта, не собирается его увольнять, так как он оставляет подарки для хозяйки.

Оксана была вынуждена уволиться и осталась без работы. Она уверена, что мигрант продолжает работать на рынке и продолжает оскорблять русских. Женщина считает, что он живет в стране незаконно и перевез сюда свою семью.

Оксана обратилась в полицию, чтобы пожаловаться на мигранта, но ей сообщили, что никто больше не жалуется на него и нет доказательств его экстремистских взглядов. Женщина надеется, что будут предприняты меры для разрешения напряженной ситуации, которая вызывает у нее страх и тревогу. Она готова вернуться на работу, если она будет безопасной и не будет угрожать ее жизни и эмоциональному состоянию.

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#Общество#Новосибирск#Рынок#СВО#Мигрант#Алёна Рогонова
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