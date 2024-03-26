Мигрант-мясник держит в страхе продавцов на рынке в Новосибирске

Оксана работала на рынке уже более 5 лет и изначально ее помощником был русский парень. Но после его ухода на фронт, она столкнулась с необходимостью сотрудничества с Далерджоном. Сразу же она заметила, что он проявляет странное поведение. Он часто слушает экстремистские проповеди, снимает видео девушек со своих коллег, задает вопросы о любви к России. Когда Далерджон узнал, что русский парень служит на СВО, то начал открыто его проклинать. Это расстроило Оксану и ее коллег, у которых тоже есть сыновья и мужья, служащие на фронте.