МСП получили свыше 1,7 млрд рублей микрозаймов через платформу МСП. РФ

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что средняя сумма полученного через сервис микрозайма — 2,2 млн рублей, средний срок — 2,5 года. Также, по его словам, очень помогает цифровизация процесса, сделавшая процесс получения микрозаймов более простым и доступным. В случае отказа бизнесмен видит причину. Также это помогает оценивать эффективность данного вида государственной поддержки предпринимателей.