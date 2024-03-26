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МСП получили свыше 1,7 млрд рублей микрозаймов через платформу МСП. РФ

МСП получили свыше 1,7 млрд рублей микрозаймов через платформу МСП. РФ

26 марта 2024, 07:49
Фото: Изображение Midjourney
Примерно 1,7 млрд рублей получили российские малые и средние предприятия при помощи специального сервиса по подбору и получению финансирования в 76 государственных микрофинансовых организациях.

За 6 месяцев работы сервиса было подано около 2500 заявок. 800 микрозаймов уже выдали по средней ставке 6,9% годовых. Это в 2 — 3 раза ниже ставки обычных банковских займов, пишет gazeta.ru.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что средняя сумма полученного через сервис микрозайма — 2,2 млн рублей, средний срок — 2,5 года. Также, по его словам, очень помогает цифровизация процесса, сделавшая процесс получения микрозаймов более простым и доступным. В случае отказа бизнесмен видит причину. Также это помогает оценивать эффективность данного вида государственной поддержки предпринимателей.

По объему выданных через сервис на МСП.РФ микрокредитов лидирует Иркутская область — более 426 млн рублей. Затем идёт Башкирия — 202 млн. Замыкает лидирующую тройку Татарстан — 179 млн. Крым находится на 10 месте с показателем 40,6 млн рублей.

Государственные микрофинансовые организации созданы для поддержки предпринимателей и самозанятых за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. ГМФО предоставляют микрозаймы на сумму до 5 млн рублей на срок до 3 лет по льготным ставкам. Средневзвешенная ставка в рамках 2023 года составляет 5,8%.

Напомним, цифровая платформа была разработана КМСП и Минэкономразвития для повышения доступности господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Проект запущен в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ. Куратором нацпроекта назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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