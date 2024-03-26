atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:38

Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 04:40

Updated Сегодня, 04:40

В Новосибирской области хозяин посадил на цепь своего гостя

Мужчина посадил на цепь своего гостя за отказ стать предпринимателем

26 марта 2024, 04:38
Фото: 1MI, прокуратура по Новосибирской области

В Новосибирской области хозяин посадил на цепь своего гостя

Посиделки со спиртным закончились для приятеля незаконным лишением свободы.

Черепановский районный суд вынес приговор жителю поселка Маслянино Новосибирской области за незаконное лишение свободы человека. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчину признали виновным в незаконном лишении человека свободы, не связанное с его похищением (ч. 1 ст. 127 УК РФ) и краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Инцидент произошел в апреле 2023 года, когда подсудимый в арендуемом доме распивал спиртные напитки с потерпевшим. В ходе посиделок он предложил оформить его как индивидуального предпринимателя. Потерпевший отказался, и это привело обвиняемого в гнев.

Суд вынес приговор экс-прокурору Новосибирска Ференецу
Узнать подробнее

Потерпевший хотел уйти из дома, но хозяин не дал ему это сделать, несколько раз ударил кулаком в лицо, приковал за ногу металлической цепью, спустил в погреб и продолжил распивать алкоголь.

Через какое-то время мучитель отстегнул цепь и отвел гостя в комнату, где отобрал у него мобильный телефон и пристегнул цепь к батарее.

Гостю удалось освободиться, когда хозяин уснул. Телефон сбежавшего пленника он сдал в ломбард.

Суд назначил фигуранту 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Читайте также:
В Новосибирске начали судить подрядчика ЛДС «Сибирь-Арена» за мошенничество и подкупЭкс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев обжаловал приговорНовосибирскому экс-депутату вынесли приговор за растрату бюджетных средств
#Происшествия#Новосибирск#Суд#Приговор#Колония#Конфликт#Алёна Рогонова
Подпишитесь
«Давно надо было» — депутаты о возможном возвращении смертной казни
Вчера, 09:21
Экс-депутат Заксобрания Новосибирской области погиб в ДТП в Запорожье
Вчера, 06:36
Вице-спикер Панферов обвинил Минобороны в уничтожении военного городка в Новосибирске
23 марта, 08:16
Новосибирец рассказал, как в его квартире жил подозреваемый террорист
Вчера, 05:04
Новосибирское УФАС нашла нарушения в матерной рекламе суши «Ёбидоёби»
Вчера, 08:45
Новосибирца по ошибке задержали по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холле»
23 марта, 06:20
"