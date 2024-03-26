Мужчина посадил на цепь своего гостя за отказ стать предпринимателем

Инцидент произошел в апреле 2023 года, когда подсудимый в арендуемом доме распивал спиртные напитки с потерпевшим. В ходе посиделок он предложил оформить его как индивидуального предпринимателя. Потерпевший отказался, и это привело обвиняемого в гнев.