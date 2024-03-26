Мужчина посадил на цепь своего гостя за отказ стать предпринимателем

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Черепановский районный суд вынес приговор жителю поселка Маслянино Новосибирской области за незаконное лишение свободы человека. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Мужчину признали виновным в незаконном лишении человека свободы, не связанное с его похищением (ч. 1 ст. 127 УК РФ) и краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).
Инцидент произошел в апреле 2023 года, когда подсудимый в арендуемом доме распивал спиртные напитки с потерпевшим. В ходе посиделок он предложил оформить его как индивидуального предпринимателя. Потерпевший отказался, и это привело обвиняемого в гнев.
Потерпевший хотел уйти из дома, но хозяин не дал ему это сделать, несколько раз ударил кулаком в лицо, приковал за ногу металлической цепью, спустил в погреб и продолжил распивать алкоголь.
Через какое-то время мучитель отстегнул цепь и отвел гостя в комнату, где отобрал у него мобильный телефон и пристегнул цепь к батарее.
Гостю удалось освободиться, когда хозяин уснул. Телефон сбежавшего пленника он сдал в ломбард.
Суд назначил фигуранту 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.