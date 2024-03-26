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Напавший на «Крокус» террорист Мирзоев занимался борьбой ММА в Новосибирске

Напавший на «Крокус» террорист Мирзоев занимался борьбой ММА в Новосибирске

25 марта 2024, 21:32
Фото: телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы
До января 2024 года Далерджон Мирзоев проживал у родственников на улице Зорге в Новосибирске.

Главарь банды, устроившей теракт в «Крокус Сити Холле», занимался ММА в Новосибирске. Об этом сообщает Daily Storm со ссылкой на бывшего соседа Далерджона Мирзоева. Мужчины ходили в один спортзал, но собеседник открещивается: знакомы они не были.

«Он жил со мной в одном микрорайоне, Затулинском жилмассиве. Ходил тоже в спортивный клуб „Зевс“ на ММА. Лично я его, конечно, не знал», — цитирует издание бывшего одноклубника террориста.

По словам собеседника, в соседнем с ним подъезде проживал мигрант, который зимой 2024 года задушил 39-летнюю женщину и ее пятилетнюю дочь. Мужчина тоже занимался ММА.

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Мирзоева заключили под стражу до 22 мая 2024 года. Его обвиняют в террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), в котором погибли больше 130 человек и больше 180 пострадали. Свою вину он полностью признал.

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У гражданина Таджикистана Мирзоева была временная прописка в Новосибирске на три месяца, она закончилась в январе. У Мирзоева есть жена и четверо несовершеннолетних детей. В Новосибирске террорист жил у родственника, который открестился от него после новостей о трагедии в «Крокус Сити Холле» и заявил, что давно с ним не общается. 25 марта родственник скрылся вместе с семьей в неизвестном направлении.

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#Происшествия#Новосибирск#Терроризм#Спортзал#Борьба#Алёна Рогонова#Теракт в «Крокус Сити Холле»
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