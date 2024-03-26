Напавший на «Крокус» террорист Мирзоев занимался борьбой ММА в Новосибирске

У гражданина Таджикистана Мирзоева была временная прописка в Новосибирске на три месяца, она закончилась в январе. У Мирзоева есть жена и четверо несовершеннолетних детей. В Новосибирске террорист жил у родственника, который открестился от него после новостей о трагедии в «Крокус Сити Холле» и заявил, что давно с ним не общается. 25 марта родственник скрылся вместе с семьей в неизвестном направлении.