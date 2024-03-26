Напугали весь двор. Что известно о стрельбе на парковке под Новосибирском

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Published Сегодня, 02:32
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Все случилось ночью 26 марта в селе Каменка в микрорайоне Олимпийской Славы, 1. На записи из соцсетей видно, как люди из дома пытаются связаться с полицией, а в это время злоумышленники производят несколько выстрелов. Их было не менее десяти человек. Они кричали и атаковали припаркованные машины, чем «не на шутку напугали соседей», пишут в комментариях сибиряки.
Полиция по Новосибирской области сообщила, что получила несколько сообщений об этом инциденте. Правоохранители, прибывшие на место, не застали участников конфликта.
Следственно-оперативная группа провела опрос свидетелей и осмотрела место происшествия. Также были изъяты следы и гильзы, предположительно от травматического пистолета. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
Напомним, ранее в Новосибирске задержали предполагаемого хулигана, который устроил настоящий фейерверк в офисе Сбербанка на Кошурникова. 8/1. По словам задержанного, он хотел помочь правоохранительным органам, а своеобразный перфоманс был частью плана.