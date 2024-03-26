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О пострадавших не сообщается

Напугали весь двор. Что известно о стрельбе на парковке под Новосибирском

26 марта 2024, 02:32
Фото: АСТ-54
О пострадавших не сообщается

Неизвестные устроили стрельбу на парковке под Новосибирском

Группа мужчин под Новосибирском организовала перестрелку на парковке, что вызвало панику среди очевидцев.

Все случилось ночью 26 марта в селе Каменка в микрорайоне Олимпийской Славы, 1. На записи из соцсетей видно, как люди из дома пытаются связаться с полицией, а в это время злоумышленники производят несколько выстрелов. Их было не менее десяти человек. Они кричали и атаковали припаркованные машины, чем «не на шутку напугали соседей», пишут в комментариях сибиряки.

Полиция по Новосибирской области сообщила, что получила несколько сообщений об этом инциденте. Правоохранители, прибывшие на место, не застали участников конфликта.

Следственно-оперативная группа провела опрос свидетелей и осмотрела место происшествия. Также были изъяты следы и гильзы, предположительно от травматического пистолета. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Напомним, ранее в Новосибирске задержали предполагаемого хулигана, который устроил настоящий фейерверк в офисе Сбербанка на Кошурникова. 8/1. По словам задержанного, он хотел помочь правоохранительным органам, а своеобразный перфоманс был частью плана.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Стрельба#Парковка#Эмилия Губарева
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