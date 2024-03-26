Напугали весь двор. Что известно о стрельбе на парковке под Новосибирском

Все случилось ночью 26 марта в селе Каменка в микрорайоне Олимпийской Славы, 1. На записи из соцсетей видно, как люди из дома пытаются связаться с полицией, а в это время злоумышленники производят несколько выстрелов. Их было не менее десяти человек. Они кричали и атаковали припаркованные машины, чем «не на шутку напугали соседей», пишут в комментариях сибиряки.