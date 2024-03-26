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Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Детей прививать от кори должны в обязательном порядке

Нехватку вакцины от кори опровергли новосибирские инфекционисты

26 марта 2024, 10:13
Фото: 1MI
Детей прививать от кори должны в обязательном порядке

В Новосибирске достаточные запасы вакцины от кори: эксперт Минздрава

В Новосибирской области можно поставить прививку от кори, однако, в наличии есть не все разновидности вакцин

Сообщения новосибирцев в социальных сетях об отсутствии в регионе вакцины против кори не соответствуют действительности, сообщила главный внештатный специалист по иммунопрофилактике министерства здравоохранения Новосибирской области Татьяна Ивлева.

«В регионе вакцина против кори есть всегда. Просто, может быть, не всегда есть та вакцина, которую хочет пациент. Есть комбинированные вакцины, например, корь-паротит-краснуха в одном шприце, есть отдельно коревая вакцина, есть вакцина корь-паротит. И конечно, с комбинированными вакцинами у нас было несколько проблематично в этом году. Но просто коревая вакцина всегда присутствует», — сказала Ивлева, отвечая на вопрос корреспондента Atas.Info.

По словам Ивлевой учитывая, что случаи заболеваемости корью в Новосибирске регистрируют периодически, лучше привиться тем препаратом, которые есть в наличии, а не ждать появления других вакцин.

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#Медицина#Новосибирск#Новосибирская область#Вакцина#Здоровье#Корь
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