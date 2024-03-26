Нехватку вакцины от кори опровергли новосибирские инфекционисты

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Сообщения новосибирцев в социальных сетях об отсутствии в регионе вакцины против кори не соответствуют действительности, сообщила главный внештатный специалист по иммунопрофилактике министерства здравоохранения Новосибирской области Татьяна Ивлева.
«В регионе вакцина против кори есть всегда. Просто, может быть, не всегда есть та вакцина, которую хочет пациент. Есть комбинированные вакцины, например, корь-паротит-краснуха в одном шприце, есть отдельно коревая вакцина, есть вакцина корь-паротит. И конечно, с комбинированными вакцинами у нас было несколько проблематично в этом году. Но просто коревая вакцина всегда присутствует», — сказала Ивлева, отвечая на вопрос корреспондента Atas.Info.
По словам Ивлевой учитывая, что случаи заболеваемости корью в Новосибирске регистрируют периодически, лучше привиться тем препаратом, которые есть в наличии, а не ждать появления других вакцин.