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Полицейский едва не пострадал

Новосибирец с ножом напал на полицейского — его скрутили и заковали наручниками

26 марта 2024, 02:46
Фото: 1MI
Полицейский едва не пострадал

Пьяный новосибирец с ножом напал на полицейского

В Новосибирской области пьяный сибиряк напал на полицейского при исполнении, который хотел его угомонить. Правоохранитель едва не пострадал от ножевого ранения.

Перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в угрозе применения насилия в отношении полицейского. Прокуратура Баганского района поддержала обвинительное заключение против 40-летнего жителя района.

Согласно следствию, 5 марта 2024 года обвиняемый, ранее судимый за аналогичное преступление, находясь в своем доме, начал скандалить в состоянии опьянения, и его родственники позвонили в полицию.

Когда правоохранитель потребовал, чтобы он прекратил дебоширить, обвиняемый не согласился и достал нож, пытаясь ударить полицейского в область живота. В ответ на это мужчину насильно скрутили и надели наручники. Обвиняемый был задержан 7 марта 2024 года и ему была назначена мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в Карасукский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее на матче в новосибирском ЛДС «Сибирь-Арена» произошел конфликт. Пьяный зритель напал на полицейского из-за того, что тот не дал ему закурить. Мужчина специально приехал на матч из Новокузнецка. Во время патрулирования полицейские увидели 25-летнего болельщика, который шатался в пьяном виде. В итоге правоохранители доставили его в специальное помещение для составления протокола.

Пьяный новосибирец напал на полицейского в «Сибирь-Арене» из-за отказа прикурить
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