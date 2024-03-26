Новосибирец с ножом напал на полицейского — его скрутили и заковали наручниками

Когда правоохранитель потребовал, чтобы он прекратил дебоширить, обвиняемый не согласился и достал нож, пытаясь ударить полицейского в область живота. В ответ на это мужчину насильно скрутили и надели наручники. Обвиняемый был задержан 7 марта 2024 года и ему была назначена мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в Карасукский районный суд для рассмотрения по существу.