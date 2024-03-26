Новосибирская область по нацпроекту «Наука и университеты» получила 24,5 млрд

В правительстве заявили, что необходимо максимально вовлечь региональные организации в систему научно-технологической политики. Для этого в структуре программ научно-технологического развития необходимо предусмотреть инструменты поддержки с разными источниками финансирования: федеральные и региональные, включая финансирование со стороны организаций реального сектора.