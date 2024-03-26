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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Новосибирская область по нацпроекту «Наука и университеты» получила 24,5 млрд

Новосибирская область по нацпроекту «Наука и университеты» получила 24,5 млрд

26 марта 2024, 11:05
Фото: правительство Новосибирской области
Губернатор Андрей Травников провел заседание Совета по научно-технологической политике при правительстве Новосибирской области.

Участники заседания рассмотрели проект комплексной государственной программы по научно-технологическому развитию региона.

«Разработка программы необходима по поручениям президента, и профильного вице-премьера Дмитрия Николаевича Чернышенко. Мы вошли в число регионов, их двадцать по стране, которым доверено разработать такие программы в числе первых. Цель этой работы абсолютно прикладная, необходимо собрать все инструменты отбора задач, экспертной оценки результатов, инструментов сопровождения и поддержки хода исследований и внедрения результатов в нашу экономику в одну комплексную программу. Для того, чтобы убедиться, что все это работает как единый механизм, в соответствии с приоритетами, которые стоят перед Новосибирской областью», — сказал глава региона.

Заместитель губернатора Ирина Мануйлова представила доклад о концепции комплексной государственной программы по научно-технологическому развитию Новосибирской области.

Новосибирской область реализует значительное количество проектов в научной сфере с привлечением средств федерального бюджета. В 2023 году общий объем средств, привлеченных по линии национального проекта «Наука и университеты», составил 24,5 млрд рублей.

Фото: правительство Новосибирской области

На решение задачи по научно-технологическому развитию региона вместе работают проекты, реализуемые на средства федерального и областного бюджетов. Это флагманские проекты, СКИФ, кампус мирового уровня НГУ, другие.

В правительстве заявили, что необходимо максимально вовлечь региональные организации в систему научно-технологической политики. Для этого в структуре программ научно-технологического развития необходимо предусмотреть инструменты поддержки с разными источниками финансирования: федеральные и региональные, включая финансирование со стороны организаций реального сектора.

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#Политика#Новосибирск#НГУ#Андрей Травников#СКИФ#Алёна Рогонова#Нацпроекты
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