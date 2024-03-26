Омичу, сбившего новосибирского рыбака, заменили вывоз мусора колонией

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Инцидент произошел 11 декабря 2022 года. Павел Размыслов ехал по льду озера Чаны на Toyota Rav 4, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. На полной скорости мужчина наехал на палатку. В которой находились двое рыбаков. Один из них получил серьезные травмы и скончался на месте.
6 октября 2023 года Купинский районный суд признал Павла Размыслова виновным и назначил ему наказание в виде года исправительных работ. Однако прокуратура и вдова рыбака посчитали приговор слишком мягким и подали апелляцию. Апелляционное представление прокурора было удовлетворено.
«Павлу Размыслову назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием наказания в колонии-поселении», — рассказали в Новосибирском областном суде.
Напомним, что новосибирца осудили за убийство брата в пермском лесу.