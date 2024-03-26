Омичу, сбившего новосибирского рыбака, заменили вывоз мусора колонией

Инцидент произошел 11 декабря 2022 года. Павел Размыслов ехал по льду озера Чаны на Toyota Rav 4, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. На полной скорости мужчина наехал на палатку. В которой находились двое рыбаков. Один из них получил серьезные травмы и скончался на месте.