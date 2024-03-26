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Омичу ужесточили приговор

Омичу, сбившего новосибирского рыбака, заменили вывоз мусора колонией

26 марта 2024, 10:12
Фото: Управление судебного департамента по НСО
Омичу ужесточили приговор

В Новосибирской области ужесточили приговор за смертельный наезд на рыбака

Новосибирский областной суд удовлетворил апелляцию региональной прокуратуры в отношении омича Павла Размыслова. Мужчина был признан виновным в гибели рыбака, но был приговорен к исправительным работам.

Инцидент произошел 11 декабря 2022 года. Павел Размыслов ехал по льду озера Чаны на Toyota Rav 4, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. На полной скорости мужчина наехал на палатку. В которой находились двое рыбаков. Один из них получил серьезные травмы и скончался на месте.

6 октября 2023 года Купинский районный суд признал Павла Размыслова виновным и назначил ему наказание в виде года исправительных работ. Однако прокуратура и вдова рыбака посчитали приговор слишком мягким и подали апелляцию. Апелляционное представление прокурора было удовлетворено.

Омича осудили за наезд на новосибирского рыбака
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«Павлу Размыслову назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием наказания в колонии-поселении», — рассказали в Новосибирском областном суде.
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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Апелляция#Прокуратура#Рыбак#Гибель#Алкогольное опьянение#Александр Ляхов
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