Пациент с микрочипом в мозге сыграл в шахматы силой мысли

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Спустя несколько месяцев после операции журналисты решили проведать пациента и узнать, как у него дела. Оказалось, что Арбо уже научился с помощью импланта играть в шахматы силой мысли. В прямом эфире многие зрители могли наблюдать, как пациент двигает курсором, захватывает шахматные фигуры и передвигает их по виртуальной доске. Арбо рассказал, что играет и в другие электронные игры, однако, несмотря на определенный прогресс, ему еще предстоит много работать, передает newia.ru.
Стартап Neuralink основал восемь лет назад бизнесмен Илон Маск. Компания создает чипы, позволяющие человеку управлять цифровыми приборами силой мысли.