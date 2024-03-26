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Published Сегодня, 11:38

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Updated Сегодня, 11:40

Пациент с микрочипом в мозге сыграл в шахматы силой мысли

Пациент с микрочипом в мозге сыграл в шахматы силой мысли

26 марта 2024, 11:38
Фото: Изображение Midjourney
Первый в мире пациент с чипом в головном мозге сыграл в шахматную партию силой мысли. 29-летний Нолан Арбо много лет парализован ниже плеч, и в начале года он согласился на операцию по вживлению импланта компании Neuralink.

Спустя несколько месяцев после операции журналисты решили проведать пациента и узнать, как у него дела. Оказалось, что Арбо уже научился с помощью импланта играть в шахматы силой мысли. В прямом эфире многие зрители могли наблюдать, как пациент двигает курсором, захватывает шахматные фигуры и передвигает их по виртуальной доске. Арбо рассказал, что играет и в другие электронные игры, однако, несмотря на определенный прогресс, ему еще предстоит много работать, передает newia.ru.

Стартап Neuralink основал восемь лет назад бизнесмен Илон Маск. Компания создает чипы, позволяющие человеку управлять цифровыми приборами силой мысли.

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