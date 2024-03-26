Пациент с микрочипом в мозге сыграл в шахматы силой мысли

Спустя несколько месяцев после операции журналисты решили проведать пациента и узнать, как у него дела. Оказалось, что Арбо уже научился с помощью импланта играть в шахматы силой мысли. В прямом эфире многие зрители могли наблюдать, как пациент двигает курсором, захватывает шахматные фигуры и передвигает их по виртуальной доске. Арбо рассказал, что играет и в другие электронные игры, однако, несмотря на определенный прогресс, ему еще предстоит много работать, передает newia.ru.