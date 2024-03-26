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Published Сегодня, 08:14

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Ганс — еще юный, но уже профессиональный поисковик

«Пес Ганс нашел 8 тел»: история кинолога, спасающего людей под завалами «Крокуса»

26 марта 2024, 08:14
Фото: vk.com / Олеся Кинолог
Ганс — еще юный, но уже профессиональный поисковик

Кинолог из Новосибирска с овчаркой Гансом ищут людей под завалами «Крокуса»

Вместе с Олесей в Москву прибыли шесть кинологов с разными породами собак. Все они сейчас трудятся на месте трагедии.

В ночь на субботу, 23 марта, кинолог из Новосибирска Олеся Храмойкина вылетела в Москву, чтобы присоединиться к поискам людей под завалами подмосковного «Крокус Сити Холла». Об этом Atas.info рассказал супруг Олеси Александр.

«Полетели семеро кинологов с собаками разных пород. Олеся взяла с собой немецкую овчарку Ганса. Ему только пять месяцев, и для него это как боевое крещение. Но Ганс отлично показал себя — нашел восемь тел, одного живого. Сегодня еще обнаружили фрагменты», — говорит собеседник.

Александр не решается делать прогнозы, когда закончат разбирать завалы. Работа очень напряженная, спасатели и кинологи мало отдыхают и почти всё время проводят на площадке, работая на грани возможностей.

«СМИ пишут, что разобрали 90% завалов, но там нет 90%. Если половину убрали, то хорошо. Вчера работы были приостановлены — нужна была тяжелая техника, чтобы убрать балки. Поэтому Олеся смогла побыть дома. Приехала в первом часу ночи, а полшестого уже подъем. Их команда поехала продолжать работу — 70 км по пробкам».

Олеся Храмойкина — опытный кинолог с 20-летним стажем. Руководит кинологическим поисково-спасательным отрядом «Мохнатые Ангелы» в Подмосковье и Новосибирске. У самой Олеси четыре собаки: три немецкие овчарки и такса.

«У таксы изумительный нюх. Пролезет везде, как змея», — рассказал Александр.
Ганс на фоне сгоревшего «Крокуса», Олеся с ГансомГанс на фоне сгоревшего «Крокуса», Олеся с Гансом
Ганс на фоне сгоревшего «Крокуса», Олеся с Гансом
Фото: vk.com / Олеся Кинолог

По последним данным СК РФ, при теракте в «Крокусе» погибли 139 человек. Среди погибших трое детей. Из них 40 человек скончались от огнестрельных ранений. Ранения получили 182 человека. Вероятно, количество жертв увеличится. Разбор завалов продолжают.

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#Общество#Новосибирск#Поиск#Собаки#Теракт#Алёна Рогонова#Теракт в «Крокус Сити Холле»
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