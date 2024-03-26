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Новосибирец чудом остался жив

«Подумал, что пьяная потасовка»: новосибирец рассказал о спасении из Crocus City Hall

26 марта 2024, 13:30
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Новосибирец чудом остался жив

Бывший житель Новосибирска рассказал о теракте в Crocus City Hall

22 марта в Crocus City Hall произошел теракт. В результате преступной акции на концерте группы «Пикник» погибло 139 человек, свыше сотни зрителей остаются в больницах. Одним из невольных свидетелей бойни стал бывший житель Новосибирска Вячеслав Гарин.

На концерт коллектива Эдмунда Шклярского мужчина пришел вместе со специально прилетевшим в Москву отцом. Перед началом концерта Вячеслав вышел в туалет. Это его и спасло.

«Не дошел до выхода и услышал выстрелы. Подумал, что пьяная потасовка. Для Москвы — дело обычное. Но потом понял, что выстрелов много. И люди побежали», — цитирует сибиряка Ngs.ru.
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Вячеслав Гарин сразу же позвонил отцу и приказал бежать вместе со зрителями. Начав искать выход из помещения, зритель увидел фигуру террориста. Мгновенно схватив металлическое ограждение, новосибирец прикрылся им от пуль. Однако это не спасло его от жутких эпизодов. «Открыл огонь по толпе, стрелял не целясь, от пояса. Два человека легли и он добил их», — вспоминает свидетель теракта.

От ужаса Вячеслав побежал и привлек внимание стрелка. Тот прострелил мужчине руки, но он смог выбежать на улицу. Все это время отец лежал между рядами и вышел только после начала пожара. Террористы чудом не заметили его.

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В больнице медики вынули пули из предплечий, которые прошли навылет. Сейчас Вячеслав постепенно реабилитируется после пережитого шока.

Напомним, что новосибирский психотерапевт дал советы о том, как выйти из состояния стресса.

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