«Подумал, что пьяная потасовка»: новосибирец рассказал о спасении из Crocus City Hall

Вячеслав Гарин сразу же позвонил отцу и приказал бежать вместе со зрителями. Начав искать выход из помещения, зритель увидел фигуру террориста. Мгновенно схватив металлическое ограждение, новосибирец прикрылся им от пуль. Однако это не спасло его от жутких эпизодов. «Открыл огонь по толпе, стрелял не целясь, от пояса. Два человека легли и он добил их», — вспоминает свидетель теракта.