Правительство региона совместно с ЗСЖД обновляют пригородные электрички

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
С 1 апреля на пригородные маршруты выйдут два новых современных электропоезда отечественного производства. Модели ЭП2ДМ созданы для более комфортной перевозки пассажиров. Возможности новых поездов оценили губернатор Андрей Травников и начальник Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Александр Грицай во время выездного совещания.
До конца года за счёт средств инвестпрограммы ОАО «РЖД» регион получит еще четыре новых электропоезда. Они будут обслуживать самые популярные и дальние направления — на Черепаново, Барабинск и Татарск.
«Мы ожидаем, что по итогам первого квартала АО „Экспресс-пригород“ перевезет 4,7 млн пассажиров, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 8%», — сообщил начальник Западно-Сибирской магистрали.
Губернатор, в свою очередь поблагодарил РЖД, Западно-Сибирскую железную дорогу, и «Экспресс-пригород» за эффективную совместную работу. Так с 1 января 2023 года был открыт самый протяженный в стране пригородного маршрута «Новосибирск-Татарск». И это решение полностью себя оправдало: в среднем в сутки по этому маршруту перевозят до двух тысяч пассажиров.
«Кроме татарского направления, обратил бы внимание на организацию тактового движения внутригородского: мы видим прирост пассажиров, которые пользуются электричками для того, чтобы одну-две остановки проехать внутри Новосибирска или доехать по бердскому направлению на работу в центр города. Сейчас прорабатываем новые проекты, новые тактовые маршруты внутри Новосибирска — от станции Иня, будущая платформа в районе Клюквенной», — сказал Андрей Травников.
Кроме того, обсуждается идея продление электрички до Карасука, чтобы жителям Чистоозёрного и Купина было удобно приезжать в Татарск, добавил глава региона.
Также региональные власти и железнодорожники продолжают развивать мультимодальные перевозки «электропоезд+автобус». В ближайшее время в рамках действующих стыковок автобусов и электропоездов будет запущена продажа билетов в автокассах сел Северное и Кыштовке и в пригородных железнодорожных кассах.