Правительство региона совместно с ЗСЖД обновляют пригородные электрички

Губернатор, в свою очередь поблагодарил РЖД, Западно-Сибирскую железную дорогу, и «Экспресс-пригород» за эффективную совместную работу. Так с 1 января 2023 года был открыт самый протяженный в стране пригородного маршрута «Новосибирск-Татарск». И это решение полностью себя оправдало: в среднем в сутки по этому маршруту перевозят до двух тысяч пассажиров.