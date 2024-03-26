atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Новые составы выглядят современно

Правительство региона совместно с ЗСЖД обновляют пригородные электрички

26 марта 2024, 11:02
Фото: nso.ru
Новые составы выглядят современно
В течение 2024 года Новосибирская область получит шесть новых составов комфортных электропоездов. Продолжается сотрудничество региональных властей и железнодорожников и по другим направлениям

С 1 апреля на пригородные маршруты выйдут два новых современных электропоезда отечественного производства. Модели ЭП2ДМ созданы для более комфортной перевозки пассажиров. Возможности новых поездов оценили губернатор Андрей Травников и начальник Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Александр Грицай во время выездного совещания.

До конца года за счёт средств инвестпрограммы ОАО «РЖД» регион получит еще четыре новых электропоезда. Они будут обслуживать самые популярные и дальние направления — на Черепаново, Барабинск и Татарск.

«Мы ожидаем, что по итогам первого квартала АО „Экспресс-пригород“ перевезет 4,7 млн пассажиров, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 8%», — сообщил начальник Западно-Сибирской магистрали.

Губернатор, в свою очередь поблагодарил РЖД, Западно-Сибирскую железную дорогу, и «Экспресс-пригород» за эффективную совместную работу. Так с 1 января 2023 года был открыт самый протяженный в стране пригородного маршрута «Новосибирск-Татарск». И это решение полностью себя оправдало: в среднем в сутки по этому маршруту перевозят до двух тысяч пассажиров.

«Кроме татарского направления, обратил бы внимание на организацию тактового движения внутригородского: мы видим прирост пассажиров, которые пользуются электричками для того, чтобы одну-две остановки проехать внутри Новосибирска или доехать по бердскому направлению на работу в центр города. Сейчас прорабатываем новые проекты, новые тактовые маршруты внутри Новосибирска — от станции Иня, будущая платформа в районе Клюквенной», — сказал Андрей Травников.

Кроме того, обсуждается идея продление электрички до Карасука, чтобы жителям Чистоозёрного и Купина было удобно приезжать в Татарск, добавил глава региона.

Также региональные власти и железнодорожники продолжают развивать мультимодальные перевозки «электропоезд+автобус». В ближайшее время в рамках действующих стыковок автобусов и электропоездов будет запущена продажа билетов в автокассах сел Северное и Кыштовке и в пригородных железнодорожных кассах.

Читайте также:
В 2024 году новосибирские ветераны труда бесплатно проедут в электричкеЭлектричку запустят в микрорайон Клюквенный на окраине НовосибирскаШкольники из Новосибирской области стали чаще ездить на электричках в 2023 году
#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Железная дорога#Электричка#Пассажиры
Подпишитесь
«Давно надо было» — депутаты о возможном возвращении смертной казни
Вчера, 09:21
Экс-депутат Заксобрания Новосибирской области погиб в ДТП в Запорожье
Вчера, 06:36
Вице-спикер Панферов обвинил Минобороны в уничтожении военного городка в Новосибирске
23 марта, 08:16
Новосибирец рассказал, как в его квартире жил подозреваемый террорист
Вчера, 05:04
Новосибирское УФАС нашла нарушения в матерной рекламе суши «Ёбидоёби»
Вчера, 08:45
Новосибирца по ошибке задержали по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холле»
23 марта, 06:20
"