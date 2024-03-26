«Резиновая квартира» с 37 прописанными жильцами сгорела в Новосибирске

В понедельник, 25 марта, в Новосибирске сгорел частный дом, в котором было зарегистрировано 37 человек. Хозяина дома спасти не удалось. Об этом в ходе аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник городского управления по делам ГО и ЧС Александр Ерохин.