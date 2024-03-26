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С начала года в Новосибирске в жилье произошло 363 пожара

«Резиновая квартира» с 37 прописанными жильцами сгорела в Новосибирске

26 марта 2024, 02:56
Фото: Изображение Midjourney
С начала года в Новосибирске в жилье произошло 363 пожара
Число пожаров в жилье продолжает расти, в большинстве случаев хозяева злоупотребляли алкоголем

В понедельник, 25 марта, в Новосибирске сгорел частный дом, в котором было зарегистрировано 37 человек. Хозяина дома спасти не удалось. Об этом в ходе аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник городского управления по делам ГО и ЧС Александр Ерохин.

«Показательно, что человек, который употреблял, он погиб. И таких 78 процентов пожаров. Грубейшие нарушения мер безопасности», — констатировал Ерохин, не уточнив, в каком районе города произошла трагедия.

В ответ врио мэра Олег Клемешов предложил подключить к профилактике пожаров социальную и миграционную службы.

Всего с начала года в жилом секторе зафиксировано 363 возгорания. За это же время год назад произошел 301 пожар.

Ранее мы рассказывали о том, что муниципалитет признал бессилие в деле профилактической работы по предупреждению пожаров. Традиционные методы подомовых обходов и убеждения людей быть осторожными не действуют.

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#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Мигранты#Гибель
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