«Резиновая квартира» с 37 прописанными жильцами сгорела в Новосибирске

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Published Сегодня, 02:56
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Updated Сегодня, 02:58
В понедельник, 25 марта, в Новосибирске сгорел частный дом, в котором было зарегистрировано 37 человек. Хозяина дома спасти не удалось. Об этом в ходе аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник городского управления по делам ГО и ЧС Александр Ерохин.
«Показательно, что человек, который употреблял, он погиб. И таких 78 процентов пожаров. Грубейшие нарушения мер безопасности», — констатировал Ерохин, не уточнив, в каком районе города произошла трагедия.
В ответ врио мэра Олег Клемешов предложил подключить к профилактике пожаров социальную и миграционную службы.
Всего с начала года в жилом секторе зафиксировано 363 возгорания. За это же время год назад произошел 301 пожар.
Ранее мы рассказывали о том, что муниципалитет признал бессилие в деле профилактической работы по предупреждению пожаров. Традиционные методы подомовых обходов и убеждения людей быть осторожными не действуют.