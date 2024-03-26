Самолет S7 экстренно сел в аэропорту Читы из-за пассажира, которому резко стало плохо

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
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Updated Сегодня, 04:19
25 марта в 9:00 самолет S7 рейса Владивосток — Новосибирск совершил экстренную посадку в аэропорту Чита из-за пассажира, которому резко стало плохо. Об этом сообщает паблик «Авиация [Все инциденты и происшествия]» в соцсети «Вконтакте».
Командир воздушного судна рейса СБИ-5204 доложил о больном на борту и принял решение уйти на запасной аэродром Чита (Кадала). Посадка Airbus A-320 прошла благополучно.
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