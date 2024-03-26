«Сиять по-RUSSки»: реклама на английском языке возмутила новосибирцев

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
Негодование прохожих на ОбьГЭСе вызвал баннер с надписью «сиять по-RUSSки». Они выразили свое недовольство тем, что слово «по-RUSSки» можно было написать действительно на русском языке.
Рекламщики, возможно, хотели продемонстрировать свою креативность и привлечь внимание к своей компании.
«Понятно, что креативные рекламщики игрой слов хотели показать свой ум и сообразительность, прорекламировать свою компанию. Но, бросив взгляд на это сочинение, простой житель видит совсем другой смысл. Он видит, что слово „русский“ написан на языке наших врагов. Которые на своем поганом языке отдают приказы убивать наших мужчин, женщин и детей», — говорят новосибирцы в соцсетях.
Пользователи интернета отметили, что такая реклама неуместна в наше время. Они также написали разгневанное письмо в мэрию с просьбой убрать эту рекламу. В комментариях нашлись и те, кто возмутился патриотичными символами, поддерживающие российскую армию:
«Эээ, а Z не смущает? Ну как бы тоже забугорная буква. Или это другое? Просто я За Россию. Но до сих пор не могу понять связи между латиницей и патриотизмом. Может конечно я глуп… Может мне кто объяснит?»;
«Символы борьбы за традиционные ценности Z V тоже из латиницы их тоже запретим?».