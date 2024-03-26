Сообщение о фонариках с бомбой распространяют в новосибирских чатах

В сообщениях несовершеннолетние (а также пенсионеры) предупреждают друг друга о взрывных устройствах, якобы заложенных в фонариках и аналогичных им устройствах. Они могут выглядеть красиво, но их ни в коем случае нельзя брать в руки и пинать.