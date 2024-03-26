Сообщение о фонариках с бомбой распространяют в новосибирских чатах

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В сообщениях несовершеннолетние (а также пенсионеры) предупреждают друг друга о взрывных устройствах, якобы заложенных в фонариках и аналогичных им устройствах. Они могут выглядеть красиво, но их ни в коем случае нельзя брать в руки и пинать.
«Вместо батареек установлено взрывное устройство. При включении происходит подрыв. Ни в коем случае не пинать, не подбирать», — пишут новосибирцы в мессенджерах.
Стоит отметить, что подобные сообщения распространяются и в других регионах России с начала марта. Поэтому подобная информация может являться фейковой.
В полиции отказываются давать какую-либо информацию по факту сообщений, а также возможных обращений паникующих граждан.
«Официальных комментариев по данному поводу не даем», — рассказала Atas.Info представитель пресс-службы Аягоз Ашимова.
Напомним, что в связи с терактом в Crocus City Hall в новосибирских ТРЦ усилили меры безопасности.