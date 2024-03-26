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Сообщение распространяют преимущественно школьники

Сообщение о фонариках с бомбой распространяют в новосибирских чатах

26 марта 2024, 07:07
Фото: 1MI
Сообщение распространяют преимущественно школьники

Новосибирцев пугают в мессенджерах фонариками с бомбой

В новосибирских мессенджерах появились сообщения о бомбе. Преимущественно их распространяют школьники.

В сообщениях несовершеннолетние (а также пенсионеры) предупреждают друг друга о взрывных устройствах, якобы заложенных в фонариках и аналогичных им устройствах. Они могут выглядеть красиво, но их ни в коем случае нельзя брать в руки и пинать.

«Вместо батареек установлено взрывное устройство. При включении происходит подрыв. Ни в коем случае не пинать, не подбирать», — пишут новосибирцы в мессенджерах.

Стоит отметить, что подобные сообщения распространяются и в других регионах России с начала марта. Поэтому подобная информация может являться фейковой.

В полиции отказываются давать какую-либо информацию по факту сообщений, а также возможных обращений паникующих граждан.

«Официальных комментариев по данному поводу не даем», — рассказала Atas.Info представитель пресс-службы Аягоз Ашимова.

Напомним, что в связи с терактом в Crocus City Hall в новосибирских ТРЦ усилили меры безопасности.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Соцсети#Фейки#Александр Ляхов#Мессенджеры
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