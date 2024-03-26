Составлен рейтинг новосибирских вузов. Изучаем список

В исследовании не участвуют национальные лидеры. Эти вузы входят в глобальный рейтинг. При распределении мест учитывали разные критерии — от уровня подготовки абитуриентов и выбора образовательных программ до вклада вуза в подготовку кадров и количества подписчиков в соцсетях.