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СГУПС возглавил рейтинг вузов в Сибирском федеральном округе

Составлен рейтинг новосибирских вузов. Изучаем список

26 марта 2024, 05:04
Фото: Артем Шершнев / atas.info

СГУПС возглавил рейтинг вузов в Сибирском федеральном округе

При распределении мест учитывали как уровень подготовки абитуриентов, так и количество подписчиков в соцсетях.

СГУПС возглавил рейтинг сибирских вузов, сообщает министерство образования региона со ссылкой на рейтинговое агентство RAEX. Рейтинги вузов составлены по федеральным округам РФ.

«Это самый масштабный проект по оценке высшего образования в стране — в таблицы вошли 299 вузов из 79 субъектов федерации. Главная задача локальных рейтингов — определение региональных лидеров и сильных специализированных вузов», — рассказали в министерстве.

В исследовании не участвуют национальные лидеры. Эти вузы входят в глобальный рейтинг. При распределении мест учитывали разные критерии — от уровня подготовки абитуриентов и выбора образовательных программ до вклада вуза в подготовку кадров и количества подписчиков в соцсетях.

На втором месте рейтинга расположился НГПУ, на восьмом — НГАУ, на 14-м — СГУГиТ, 20-ю строчку занимает НГУАДИ, следом за ним идет НГАСУ, СибГУТИ находится на 25 месте, СГУВТ — на 29-м.

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#Вузы#НГПУ#Рейтинг#Высшее образование#НГАУ#Алёна Рогонова
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