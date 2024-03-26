Составлен рейтинг новосибирских вузов. Изучаем список

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
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Updated Сегодня, 05:06
СГУПС возглавил рейтинг сибирских вузов, сообщает министерство образования региона со ссылкой на рейтинговое агентство RAEX. Рейтинги вузов составлены по федеральным округам РФ.
«Это самый масштабный проект по оценке высшего образования в стране — в таблицы вошли 299 вузов из 79 субъектов федерации. Главная задача локальных рейтингов — определение региональных лидеров и сильных специализированных вузов», — рассказали в министерстве.
В исследовании не участвуют национальные лидеры. Эти вузы входят в глобальный рейтинг. При распределении мест учитывали разные критерии — от уровня подготовки абитуриентов и выбора образовательных программ до вклада вуза в подготовку кадров и количества подписчиков в соцсетях.
На втором месте рейтинга расположился НГПУ, на восьмом — НГАУ, на 14-м — СГУГиТ, 20-ю строчку занимает НГУАДИ, следом за ним идет НГАСУ, СибГУТИ находится на 25 месте, СГУВТ — на 29-м.