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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Рецепты самых вкусных супов

Топ-5 легких рецептов идеальных крем-супов — проверено редакцией

26 марта 2024, 13:39
Фото: 1MI
Рецепты самых вкусных супов
Нет ничего проще, чем сварить все ингредиенты и измельчить их блендером — корреспондент Atas.info убедился в этом лично, ведь экономия времени на готовку сейчас очень важна. Собрали для вас простые и вкусные рецепты крем-супов.
«Борщ, рассольник, щи, — готовить долго. Для себя я открыла самые простые способы варки вкусных супов. Кремовый суп многие недооценивают, его действительно нужно распробовать. Полюбила такой вид супов я на правильном питании: изучала различные рецепты, блюда, которые бы наполняли энергией. Вот и нашла самые вкусные рецепты, поэтому „отрываю от сердца“», — поделилась корреспондент Atas.info своим личным опытом в приготовлении с одной стороны интересного, а с другой стороны простого блюда.

 

Овощной крем-суп

Ингредиенты: кабачок, болгарский перец, морковь, помидоры, сливки 10%. Приготовление: для начала отправляем запекаться все овощи под фольгой до мягкости (примерно минут 30 при 200 градусах). После того, как овощи приготовятся, перекладываем их в отдельную емкость и снимаем шкурку у помидоров. Затем пробиваем блендером и добавляем любые приправы, например, паприку, соль, черный перец. В конце добавляем сливки по вкусу и ваше блюдо готово.

После варки овощи нужно измельчитьПосле варки овощи нужно измельчить
После варки овощи нужно измельчить
Фото: 1MI

Грибной крем-суп

Ингредиенты: пачка крупных шампиньонов, 2 крупных картошки, сливки 10%, соль, перец по вкусу. Приготовление: сначала отвариваем картошку (можно сразу нарезать кубиком так быстрее и удобнее), обжариваем грибы, чтобы не выпаривалась вся жидкость. Далее пробиваем блендером готовые грибы и картошку, добавляем соль и перец по вкусу. Затем добавляем постепенно сливки (сколько зависит от того, какая консистенция вам больше нравится). Готовое блюдо украшаем сухариками.

 

Крем-суп из лука порея

Ингредиенты: лук порей, картофель, чеснок, сливочное масло, сливки 10%, бульон овощной/мясной (или просто воду). Приготовление: для начала обжариваем на большом количестве сливочного и растительного масла лук (примерно 5 минут) с добавлением одного зубчика чеснока. Перекладываем лук в кастрюлю, немного заливаем горячей водой, добавляем картофель и варим минут 20 до мягкости. Пробиваем все блендером, добавляем сливки, соль по вкусу.

В суп можно положить любые ингредиенты из холодильникаВ суп можно положить любые ингредиенты из холодильника
В суп можно положить любые ингредиенты из холодильника
Фото: 1MI

Крем-суп с тыквой

Ингредиенты: тыква, картофель, морковь, лук порей, чеснок, сливочный сыр, сливки. Приготовление: все овощи режем кубиком и отправляем вариться (добавляем воды столько, чтобы немного закрылись овощи). Варим до мягкости всех овощей, солим, пробиваем блендером, добавляем сыр и сливки по вкусу.

 

Томатный суп-пюре

Ингредиенты: 700-800 гр. помидоров, 1 головка репчатого лука, 400 мл воды (или любого бульона), 1-3 зубчика чеснока, 2-3 столовых ложки оливкового или растительного масла. Соль и молотый перец по вкусу. Приготовление: помидоры помыть и снять кожуру (можно ошпарить кипятком на несколько секунд и охладить в холодной воде). Нарезать томаты нужно кусочками. Лук и чеснок обжарить 3 минуты. Добавить нарезанные помидоры. Тушить 20 минут на среднем огне. Добавить воду. Посолить. Поперчить. Тушить 10 минут под крышкой. Томатный суп измельчить блендером до однородной консистенции. При желании в готовый суп перед подачей можно добавить рубленную зелень, кусочки сыра фета, сметану или гренки.

 

Напомним, ранее редакция Atas.info собрала самые легкие рецепты на ужин, которые точно понравятся вам и вашим близким. Если вы хотите накормить свою семью чем-то сытным, то обязательно попробуйте эти блюда. Среди вкусных блюд есть: паста том-ям, морковные драники, сырный суп с фрикадельками и вкусные салаты.

Топ-10 быстрых и вкусных рецептов на ужин, проверенных редакцией
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