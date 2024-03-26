Топ-5 легких рецептов идеальных крем-супов — проверено редакцией

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
«Борщ, рассольник, щи, — готовить долго. Для себя я открыла самые простые способы варки вкусных супов. Кремовый суп многие недооценивают, его действительно нужно распробовать. Полюбила такой вид супов я на правильном питании: изучала различные рецепты, блюда, которые бы наполняли энергией. Вот и нашла самые вкусные рецепты, поэтому „отрываю от сердца“», — поделилась корреспондент Atas.info своим личным опытом в приготовлении с одной стороны интересного, а с другой стороны простого блюда.
Ингредиенты: кабачок, болгарский перец, морковь, помидоры, сливки 10%. Приготовление: для начала отправляем запекаться все овощи под фольгой до мягкости (примерно минут 30 при 200 градусах). После того, как овощи приготовятся, перекладываем их в отдельную емкость и снимаем шкурку у помидоров. Затем пробиваем блендером и добавляем любые приправы, например, паприку, соль, черный перец. В конце добавляем сливки по вкусу и ваше блюдо готово.
Ингредиенты: пачка крупных шампиньонов, 2 крупных картошки, сливки 10%, соль, перец по вкусу. Приготовление: сначала отвариваем картошку (можно сразу нарезать кубиком так быстрее и удобнее), обжариваем грибы, чтобы не выпаривалась вся жидкость. Далее пробиваем блендером готовые грибы и картошку, добавляем соль и перец по вкусу. Затем добавляем постепенно сливки (сколько зависит от того, какая консистенция вам больше нравится). Готовое блюдо украшаем сухариками.
Ингредиенты: лук порей, картофель, чеснок, сливочное масло, сливки 10%, бульон овощной/мясной (или просто воду). Приготовление: для начала обжариваем на большом количестве сливочного и растительного масла лук (примерно 5 минут) с добавлением одного зубчика чеснока. Перекладываем лук в кастрюлю, немного заливаем горячей водой, добавляем картофель и варим минут 20 до мягкости. Пробиваем все блендером, добавляем сливки, соль по вкусу.
Ингредиенты: тыква, картофель, морковь, лук порей, чеснок, сливочный сыр, сливки. Приготовление: все овощи режем кубиком и отправляем вариться (добавляем воды столько, чтобы немного закрылись овощи). Варим до мягкости всех овощей, солим, пробиваем блендером, добавляем сыр и сливки по вкусу.
Ингредиенты: 700-800 гр. помидоров, 1 головка репчатого лука, 400 мл воды (или любого бульона), 1-3 зубчика чеснока, 2-3 столовых ложки оливкового или растительного масла. Соль и молотый перец по вкусу. Приготовление: помидоры помыть и снять кожуру (можно ошпарить кипятком на несколько секунд и охладить в холодной воде). Нарезать томаты нужно кусочками. Лук и чеснок обжарить 3 минуты. Добавить нарезанные помидоры. Тушить 20 минут на среднем огне. Добавить воду. Посолить. Поперчить. Тушить 10 минут под крышкой. Томатный суп измельчить блендером до однородной консистенции. При желании в готовый суп перед подачей можно добавить рубленную зелень, кусочки сыра фета, сметану или гренки.
Напомним, ранее редакция Atas.info собрала самые легкие рецепты на ужин, которые точно понравятся вам и вашим близким. Если вы хотите накормить свою семью чем-то сытным, то обязательно попробуйте эти блюда. Среди вкусных блюд есть: паста том-ям, морковные драники, сырный суп с фрикадельками и вкусные салаты.