Топ-5 легких рецептов идеальных крем-супов — проверено редакцией

Ингредиенты: 700-800 гр. помидоров, 1 головка репчатого лука, 400 мл воды (или любого бульона), 1-3 зубчика чеснока, 2-3 столовых ложки оливкового или растительного масла. Соль и молотый перец по вкусу. Приготовление: помидоры помыть и снять кожуру (можно ошпарить кипятком на несколько секунд и охладить в холодной воде). Нарезать томаты нужно кусочками. Лук и чеснок обжарить 3 минуты. Добавить нарезанные помидоры. Тушить 20 минут на среднем огне. Добавить воду. Посолить. Поперчить. Тушить 10 минут под крышкой. Томатный суп измельчить блендером до однородной консистенции. При желании в готовый суп перед подачей можно добавить рубленную зелень, кусочки сыра фета, сметану или гренки.