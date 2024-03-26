Топ-5 санаториев Новосибирской области: что хвалят и критикуют посетители

«Была 4 дня в августе… санаторий с частичкой „НЕ“. Номер люкс. Есть подсветка потолочная с отдельным выключателем, но НЕ работает. Есть вытяжка в ванной с отдельным выключателем, но НЕ функционирует. Есть Вай-Фай, но НЕ тянет. Есть бассейн, но посетить вы его НЕ сможете, так как Часы его работы для проживающих в санатории совпадают с часами завтрака, обеда или ужина. Вывод: приехать можно, но только один раз и только на пару дней, лучше с детьми. Заявленных звезд не оправдывает»;