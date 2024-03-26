Топ-5 санаториев Новосибирской области: что хвалят и критикуют посетители

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Он получил самую высокую оценку пользователей 2ГИС — 4,5 из 5 возможных. Санаторий расположен в лесистой местности Краснозерского района. Здесь предлагаются различные программы отдыха и лечения, включая короткие программы на выходные. В стоимость входят осмотр врача, соляная пещера, ингаляции, лечебные процедуры, массаж, сауна и другие. В комментариях отдыхающие не только хвалят учреждение, но и критикуют:
«Сама не была, но был муж. Ему явно понравилось, так как изменил он мне тут с местной жительницей»;
«Санаторий не плохой. Страдает организация. Питание очень плохое. Надо уже переходить на шведский стол. Продукты не свежие, мясные блюда плохие. Еда вся холодная. Лечение очень хорошее. Номера отличные. Персоналу надо быть по вежливее. В общем впечатление на троечку»;
«Еда холодная и не вкусная. Отсутствовал ручка на двери балкона, которую так и не поставили за время нашего отдыха. На балконе грязь»;
«Персонал столовой очень грубый в общении».
Он находится на берегу Обского водохранилища, в Бердске. Здесь предлагаются программы выходного дня, больше ориентированные на СПА и релаксацию. В услуги входят йога, сауна, массаж, ванны, спелеотерапия и трехразовое питание. Место отдыха получило высокую оценку в 2ГИС — 4,3 из 5. Новосибирцы критикуют в сервисе грубый персонал и организацию отдыха:
«Мне не понравился персонал! Очень низкого уровня санаторий, плохие номера, еда, и программы»;
«Была 4 дня в августе… санаторий с частичкой „НЕ“. Номер люкс. Есть подсветка потолочная с отдельным выключателем, но НЕ работает. Есть вытяжка в ванной с отдельным выключателем, но НЕ функционирует. Есть Вай-Фай, но НЕ тянет. Есть бассейн, но посетить вы его НЕ сможете, так как Часы его работы для проживающих в санатории совпадают с часами завтрака, обеда или ужина. Вывод: приехать можно, но только один раз и только на пару дней, лучше с детьми. Заявленных звезд не оправдывает»;
«Персонал не вежливый, желательно что бы кормили лучше, зал для выступления маленький и скользкий, я парочку раз упала, про безопасность не думают!».
Расположен на берегу озера вблизи села Довольное. Этот санаторий специализируется на лечении и предлагает программы продолжительностью от 3 до 10 дней. В программу входят лечебные процедуры, массажи и спа-процедуры. Найти отзывов в сервисе 2ГИС не удалось, а вот в «Яндекс.Картах» санаторий получил оценку 4,8. В комментариях отдыхающие критикуют завышенные цены и скучную программу:
«Если хотите испортить себе отдых, вам сюда!»;
«Очень дорого, сделайте цены более приемлемые»;
«Отдых для пенсионеров, очень скудное лечение, 2-процедуры в день, очень скучно»;
«Обслуживание, особенно вновь прибывших, оставляет желать лучшего. Полная неразбериха. Питание среднего качества. Процедуры замечательные, хочется всего много и сразу. Развлекательных программ много, и кино каждый день, и концерты, и конкурсы, и дискотеки. Если ни к чему не придираться, то отдохнуть и полечиться можно хорошо. Летом конечно лучше, озеро, пляж, лес сосновый, природа замечательная».
Санаторий также пользуется популярностью среди пользователей 2ГИС. Ему поставили оценку в 4,2 балла. Он располагается в Бердске. Здесь есть различные программы, включая СПА и массаж, а также индивидуальные аюрведические процедуры. Те, кто отдыхал в санатории, критикуют в сервисах шумные вечеринки и грубый персонал:
«Были 29 декабря. Заняться там не чем развлечений ноль. Питание скудное как в столовке, аппараты с морсами сломанные оплаченных денег не стоит. Номера уставшие хотя бы косметический ремонт сделали бы. Ходили в санаторий который рядом рассвет в новую аквазону за свой счёт»;
«Это кошмар, эти свадьбы просто жесть какая то! Мы отдыхали с 18–20 августа и все два дня такой шум просто не выносимо! У нас маленький грудной ребенок который уже в 21.00 должен спать, из-за этого шатра и шума просто она не могла спать! Администрация никак не может повлиять на всю эту ситуацию! Отдых испорчен и впечатление тоже! Еще и блокируют отзывы»;
«Это кошмар, ужасное место, весь обслуживающий персонал просто негативный!»;
«Если Вы забронируете себе место в Глэмпинге, будьте готовы что громкая музыка из банкетного зала будет доноситься до Вашего места отдыха до 23:00, что очень мешает отдыхать. Ужасно».
Завершает наш список санаторий «Парус», который находится на берегу Бердского залива. Здесь предлагаются несколько экспресс-программ, включающих массаж, спа-процедуры, бассейн и консультации врачей. Пользователи оценили учреждение на 3,9 балла. Пожалуй, это единственный санаторий, где пользователи оставляют километровые негативные отзывы.
«Больше не приеду и никому не посоветую. Последней каплей стало огромное количество детей в бассейнах. Очень высокий ценник, причём необоснованно. За 4 ночи зимой без лечения 52 тыс, плюс за процедуры отдали почти 15 тыс (4 массажа, 3 бассейна, 2 ванны, 1 кедровая бочка на двоих)»;
«Отвечают по телефону грубо, цены на сайте не соответствуют действительности»;
«Что касается врачей и организации лечения (а ведь именно за этим люди и едут в санаторий) — это треш… Такого ужаса я давно не встречала»:
«Цены завышены. Персонал хамский, ресепшионистки, охрана и персонал ресторана, сотрудники бассейна, занимаются травлей клиентов, которые им не нравятся».