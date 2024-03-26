«Утвержден не был»: режиссер фильма о Жириновском рассказал о кандидатуре Кологривого

Режиссер байопика о Жириновском заявил, что Кологривого не утверждали на роль

21 марта актер из Новосибирска Никита Кологривый был приговорен к семи суткам в ИВС за хулиганство и дебош в кальянной. После этого начались разговоры о том, что скандальные выходки фактически лишили артиста главной роли в байопике о Жириновском. Однако режиссер фильма поспешил прояснить ситуацию.