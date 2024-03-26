«Утвержден не был»: режиссер фильма о Жириновском рассказал о кандидатуре Кологривого

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Как утверждает Александр Баранов, уроженец Новосибирска не проходил процедуру кастинга, поэтому говорить об отмене договоренностей нет смысла.
«Он понравился руководству ЛДПР, а потом сыграли роль его неблаговидные поступки. Но утвержден Кологривый на роль не был, поэтому и не был отменен», — рассказал режиссер изданию «Москва24».
Стоит отметить, что сам Никита Кологривый, несмотря на форсинг фильма в соцсетях, отнесся к возможной роли Владимира Жириновского со скепсисом. Причиной является невозможность до конца понять образ мыслей покойного политика.
«Я считаю, что есть кандидатуры, которые точнее попадут в его органику, в его образно-мыслительный мир, чем я. Почему-то мне кажется, что я не сыграю его», — заявил актер во время пресс-конференции на пресс-конференции в кинотеатре «Победа».
Напомним, что Никита Кологривый стал более осторожен после скандала с укусом официантки и дракой в пьяном виде. Звезда «Слова пацана» стал отказываться от корпоративов и частных вечеринок.