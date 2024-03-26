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Никиту Кологривого официально не утверждали на роль Владимира Жириновского

«Утвержден не был»: режиссер фильма о Жириновском рассказал о кандидатуре Кологривого

26 марта 2024, 11:13
Фото: Соцсети
Никиту Кологривого официально не утверждали на роль Владимира Жириновского

Режиссер байопика о Жириновском заявил, что Кологривого не утверждали на роль

21 марта актер из Новосибирска Никита Кологривый был приговорен к семи суткам в ИВС за хулиганство и дебош в кальянной. После этого начались разговоры о том, что скандальные выходки фактически лишили артиста главной роли в байопике о Жириновском. Однако режиссер фильма поспешил прояснить ситуацию.

Как утверждает Александр Баранов, уроженец Новосибирска не проходил процедуру кастинга, поэтому говорить об отмене договоренностей нет смысла.

«Он понравился руководству ЛДПР, а потом сыграли роль его неблаговидные поступки. Но утвержден Кологривый на роль не был, поэтому и не был отменен», — рассказал режиссер изданию «Москва24».
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Стоит отметить, что сам Никита Кологривый, несмотря на форсинг фильма в соцсетях, отнесся к возможной роли Владимира Жириновского со скепсисом. Причиной является невозможность до конца понять образ мыслей покойного политика.

«Я считаю, что есть кандидатуры, которые точнее попадут в его органику, в его образно-мыслительный мир, чем я. Почему-то мне кажется, что я не сыграю его», — заявил актер во время пресс-конференции на пресс-конференции в кинотеатре «Победа».
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Напомним, что Никита Кологривый стал более осторожен после скандала с укусом официантки и дракой в пьяном виде. Звезда «Слова пацана» стал отказываться от корпоративов и частных вечеринок.

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