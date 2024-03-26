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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

В Новосибирском клубе отрицают, что террорист из «Крокуса» занимался у них

В клубе «Зевс» опровергли, что террорист, атаковавший «Крокус», занимался у них ММА

26 марта 2024, 09:29
Фото: телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы

В Новосибирском клубе отрицают, что террорист из «Крокуса» занимался у них

Ранее издание Daily Storm со ссылкой на бывшего соседа Далерджона Мирзоева сообщило, что мужчины ходили в один спортзал — тот самый «Зевс» на Затулинке.

В клубе «Зевс» на улице Зорге в Кировском опровергли, что террорист Далерджон Мирзоев, в составе группы атаковавший ТРЦ «Крокус», посещал их заведение для занятий ММА.

«Этот человек никогда у нас на тренировках не был», — приводит слова представителя клуба «КП-Новосибирск».

Корреспондент Atas.info связался с администратором клуба для уточнения информации. Но собеседница, даже не выслушав вопрос, сразу попросила оставить контакт с обещанием «вам перезвонят».

Позже с редакцией связался директор клуба «Зевс» на Зорге. Евгений подтвердил, что человека по имени Далерджон Мирзоев никогда не было среди их клиентов.

«Тренер по ММА не подтверждает, что этот человек приходил в наш клуб в указанный период. В базе наших клиентов он тоже не числится», — ответил официальный представитель клуба.
Напавший на «Крокус» террорист Мирзоев занимался борьбой ММА в Новосибирске
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Ранее издание Daily Storm со ссылкой на бывшего соседа Далерджона Мирзоева сообщило, что мужчины ходили в один спортзал — тот самый «Зевс» на Затулинке. По его словам, по стечению обстоятельств туда же ходил мигрант, который зимой 2024 года задушил 39-летнюю женщину и ее пятилетнюю дочь. Мужчина тоже занимался ММА.

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#Происшествия#Новосибирск#Терроризм#Спортзал#Алёна Рогонова#Теракт в «Крокус Сити Холле»#ТРЦ#ММА
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