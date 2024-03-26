В клубе «Зевс» опровергли, что террорист, атаковавший «Крокус», занимался у них ММА

Ранее издание Daily Storm со ссылкой на бывшего соседа Далерджона Мирзоева сообщило, что мужчины ходили в один спортзал — тот самый «Зевс» на Затулинке. По его словам, по стечению обстоятельств туда же ходил мигрант, который зимой 2024 года задушил 39-летнюю женщину и ее пятилетнюю дочь. Мужчина тоже занимался ММА.