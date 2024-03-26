В контрабанде леса на 22 млн рублей подозревается компания из Новосибирска

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В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту незаконной перевозки леса через границу Таможенного союза Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По версии следствия, с начала 2022 года и до ноября новосибирская компания осуществила перемещение более 4 тысяч кубометров хвойного леса через границу Таможенного союза. Общая стоимость перевозки составила более 22 млн рублей.
Однако при проведении проверки было выявлено, что компания не предоставила таможенникам достоверную информацию о производителе и условиях перевозки товаров. По результатам проверки прокуратура приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении данной компании.
Напомним, ранее сибиряк нелегально перевез через границу древесину — контрабанды хватило на 2 млн.