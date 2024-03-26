В Новосибирске энцефалит мутирует в тяжелые формы: инфекционист Позднякова

«Это зависит от того, какой субтип клещевого вируса циркулирует на той или иной территории. У нас сибирский тип, он достаточно тяжелый, и если раньше считалось, что более тяжелый дальневосточный, то сейчас сибирский тип становится все более агрессивным», — констатирует Позднякова.