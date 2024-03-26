В Новосибирске энцефалит мутирует в тяжелые формы: инфекционист Позднякова

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
За последние 10 лет в регионе отмечается устойчивый рост числа больных тяжелыми формами клещевого энцефалита. По словам главного врача городской инфекционной больницы № 1 Ларисы Поздняковой, раньше поражения центральной нервной системы в структуре общей заболеваемости занимали около 25 процентов, то сейчас такие случаи отмечаются у 65 процентов заболевших.
«Это зависит от того, какой субтип клещевого вируса циркулирует на той или иной территории. У нас сибирский тип, он достаточно тяжелый, и если раньше считалось, что более тяжелый дальневосточный, то сейчас сибирский тип становится все более агрессивным», — констатирует Позднякова.
Ранее мы рассказывали о том, что новосибирцы не хотят массово прививаться от клещевого энцефалита, уповая на экстренную профилактику иммуноглобулином. Однако, как говорит Лариса Позднякова, никакой гарантии от заболевания введение иммуноглобулина не дает.