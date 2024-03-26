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Сибирские клещи переносят опасное заболевание

В Новосибирске энцефалит мутирует в тяжелые формы: инфекционист Позднякова

26 марта 2024, 10:42
Фото: 1MI
Сибирские клещи переносят опасное заболевание

Все чаще эцефалит протекает в тяжелой форму у пациентов в Новосибирске

В Новосибирской области с каждым годом становится больше пациентов с тяжелыми последствиями заражения клещевым энцефалитом. Медик связывают это с изменением возбудителя заболевания

За последние 10 лет в регионе отмечается устойчивый рост числа больных тяжелыми формами клещевого энцефалита. По словам главного врача городской инфекционной больницы № 1 Ларисы Поздняковой, раньше поражения центральной нервной системы в структуре общей заболеваемости занимали около 25 процентов, то сейчас такие случаи отмечаются у 65 процентов заболевших.

«Это зависит от того, какой субтип клещевого вируса циркулирует на той или иной территории. У нас сибирский тип, он достаточно тяжелый, и если раньше считалось, что более тяжелый дальневосточный, то сейчас сибирский тип становится все более агрессивным», — констатирует Позднякова.

Ранее мы рассказывали о том, что новосибирцы не хотят массово прививаться от клещевого энцефалита, уповая на экстренную профилактику иммуноглобулином. Однако, как говорит Лариса Позднякова, никакой гарантии от заболевания введение иммуноглобулина не дает.

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#Медицина#Новосибирск#Новосибирская область#Здоровье#Заболевание#Клещевой энцефалит#Тяжесть
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