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Published Сегодня, 07:51

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Updated Сегодня, 07:58

На пешеходном переходе сбили человека

В Новосибирске обнаружили мертвеца на пешеходном переходе

26 марта 2024, 07:51
Фото: 1MI
На пешеходном переходе сбили человека

В Новосибирске произошло смертельное ДТП на пешеходном переходе

В Октябрьском районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате него мог погибнуть человек.

Инцидент произошел на пересечении улиц Кирова и Алтайской. Очевидцы сообщают, что столкновение с транспортным средством было весьма бурным.

«На перекрестке улиц Кирова и Алтайской лежит мертвый мужчина на пешеходном переходе. На асфальте виднеется кровавый след и лежат внутренности», — сообщается в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Фото: Telegram-канале «АСТ-54 Black»

В комментариях сообщается, что на место уже прибыли экипажи Росгвардии, полиции и бригада «скорой помощи». При этом погибший может быть несовершеннолетним. Из-за происшествия даже образовалась пробка.

Фото: 2ГИС

На данный момент в ГУ МВД Новосибирской области не дают подробных комментариев. «Информация по данному происшествию уточняется», — рассказала Atas.Info сотрудник пресс-службы ведомства Аягоз Ашимова.

Напомним, что в минувший понедельник в Новосибирске сбили четырнадцатилетнюю девочку. Подросток хотела быстро перебежать дорогу.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Авария#Полиция#Соцсети#Александр Ляхов#Смертельное ДТП
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