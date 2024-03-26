В Новосибирске обнаружили мертвеца на пешеходном переходе

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Инцидент произошел на пересечении улиц Кирова и Алтайской. Очевидцы сообщают, что столкновение с транспортным средством было весьма бурным.
«На перекрестке улиц Кирова и Алтайской лежит мертвый мужчина на пешеходном переходе. На асфальте виднеется кровавый след и лежат внутренности», — сообщается в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
В комментариях сообщается, что на место уже прибыли экипажи Росгвардии, полиции и бригада «скорой помощи». При этом погибший может быть несовершеннолетним. Из-за происшествия даже образовалась пробка.
На данный момент в ГУ МВД Новосибирской области не дают подробных комментариев. «Информация по данному происшествию уточняется», — рассказала Atas.Info сотрудник пресс-службы ведомства Аягоз Ашимова.
Напомним, что в минувший понедельник в Новосибирске сбили четырнадцатилетнюю девочку. Подросток хотела быстро перебежать дорогу.