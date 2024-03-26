В Новосибирске суд принял к производству иски к генпдрядчику ЛДС на 4 млрд рублей

Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству три иска ООО «Элинальфа». Истцом выступает ГКО НСО «Арена», структура областного правитества, созданная для строительства ледового дворца спорта «Сибирь-Арена» на левом берегу Оби. Один из исков предусматривает взыскание неосновательного обогащения по государственному контракту в размере 3 389 712 713 ₽. Предварительное заседание по делу назначено на 8 апреля.