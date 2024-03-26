В Новосибирске суд принял к производству иски к генпдрядчику ЛДС на 4 млрд рублей

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:14
Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству три иска ООО «Элинальфа». Истцом выступает ГКО НСО «Арена», структура областного правитества, созданная для строительства ледового дворца спорта «Сибирь-Арена» на левом берегу Оби. Один из исков предусматривает взыскание неосновательного обогащения по государственному контракту в размере 3 389 712 713 ₽. Предварительное заседание по делу назначено на 8 апреля.
Во втором иске речь идет о требовании 6 527 432 рублей неосновательного обогащения по государственному контракту. Заседание суда пройдет 18 апреля.
Третий иск касается взыскания штрафа в размере 135 630 232 рублей. Его рассмотрение начнется 10 апреля.
С учетом ранее принятых исков от ГКУ НСО «Арена» о взыскании штрафных санкций по государственному контракту, общая сумма требований, предъявленных правительством Новосибирской области к генподрядчику на строительстве ЛДС «Сибирь-Арена», составляет около 4 миллиардов рублей.
По данным системы СПАРК, единоличным владельцем ООО «Элинальфа» является его генеральный директор Алексей Грибан. Доход компании в 2022 году составил 3,02 млрд рулей, чистая прибыль зафиксирована на уровне 778 тысяч рублей.
ЛДС «Сибирь-Арена» открыли в августе 2023 года. Строительство ледовой арены началось в 2019, сдать ее планировали летом 2022 года. К финалу стройка подорожала с первоначальных 3,5 до 14,4 млрд рублей. Это объяснили удорожанием материалов, вызванных санкциями в отношении России.