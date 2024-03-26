В Новосибирской области фиксируют высокие риски мошенничества в сфере ОСАГО

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Центробанк опубликовал рейтинг регионов с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО. В «красную» (с высокими рисками) зону вошли пять субъектов РФ. Это Новосибирская область и четыре субъекта Северо-Кавказского федерального округа: Ингушетия и Дагестан, Чеченская и Карачаево-Черкесская республики.
В 2023 году стоимость ОСАГО в Новосибирской области выросла до 8,5 тысячи руб. В Центробанке заявили, что это произошло из-за растущей активности мошенников в регионе.
При составлении рейтинга аналитики учитывают частоту страховых случаев, среднюю выплату и ее коэффициент.
Регионы покидают «красную» зону рейтинга при условии, что нарушения выявляют и пресекают.