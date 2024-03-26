В Новосибирской области фиксируют высокие риски мошенничества в сфере ОСАГО

Центробанк опубликовал рейтинг регионов с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО. В «красную» (с высокими рисками) зону вошли пять субъектов РФ. Это Новосибирская область и четыре субъекта Северо-Кавказского федерального округа: Ингушетия и Дагестан, Чеченская и Карачаево-Черкесская республики.