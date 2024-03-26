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В Новосибирской области фиксируют высокие риски мошенничества в сфере ОСАГО

В Новосибирской области фиксируют высокие риски мошенничества в сфере ОСАГО

26 марта 2024, 05:33
Фото: 1MI
Новосибирская область вошла в «красную» зону вместе с кавказскими республиками — Ингушетией, Дагестаном, Чеченской и Карачаево-Черкессией.

Центробанк опубликовал рейтинг регионов с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО. В «красную» (с высокими рисками) зону вошли пять субъектов РФ. Это Новосибирская область и четыре субъекта Северо-Кавказского федерального округа: Ингушетия и Дагестан, Чеченская и Карачаево-Черкесская республики.

В 2023 году стоимость ОСАГО в Новосибирской области выросла до 8,5 тысячи руб. В Центробанке заявили, что это произошло из-за растущей активности мошенников в регионе.

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При составлении рейтинга аналитики учитывают частоту страховых случаев, среднюю выплату и ее коэффициент.

Регионы покидают «красную» зону рейтинга при условии, что нарушения выявляют и пресекают.

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#Транспорт#Новосибирск#Автомобили#ОСАГО#Страховка#Алёна Рогонова
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