Завершены поиски пропавшей девятилетней школьницы в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
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Updated Сегодня, 02:57
Как сообщали волонтеры отряда «ЛизаАлерт», школьница исчезла в Ленинском районе. Она пропала 25 марта, когда не пришла домой с прогулки. Ее искали всю ночь.
Утром 26 марта отряд сообщил, что девочка нашлась. Подробности поиска и где была несовершеннолетняя, волонтеры не разглашают.
Напомним, что в Новосибирске до сих пор проводятся поиски 14-летнего подростка, который не вернулся домой. О нем нет вестей уже пять дней.
А ранее пропавшую школьницу нашли под Москвой — она тайно сменила прическу и уехала. Ее поиски длились больше недели.