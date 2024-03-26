atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:55

Published Сегодня, 02:55

Modified Сегодня, 02:57

Updated Сегодня, 02:57

Девочку искали сутки

Завершены поиски пропавшей девятилетней школьницы в Новосибирске

26 марта 2024, 02:55
Фото: 1MI
Девочку искали сутки
В Новосибирске волонтеры нашли пропавшую день назад школьницу. Девочка вовремя не пришла домой.

Как сообщали волонтеры отряда «ЛизаАлерт», школьница исчезла в Ленинском районе. Она пропала 25 марта, когда не пришла домой с прогулки. Ее искали всю ночь.

Утром 26 марта отряд сообщил, что девочка нашлась. Подробности поиска и где была несовершеннолетняя, волонтеры не разглашают.

Фото: ЛизаАлерт

Напомним, что в Новосибирске до сих пор проводятся поиски 14-летнего подростка, который не вернулся домой. О нем нет вестей уже пять дней.

А ранее пропавшую школьницу нашли под Москвой — она тайно сменила прическу и уехала. Ее поиски длились больше недели.

Не вернулся домой: пропавшего подростка пятый день ищут в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Пропавшую школьницу нашли под Москвой — она тайно сменила прическу и уехалаДевятилетняя девочка в малиновых штанах и белых сапогах пропала в Новосибирске
#Общество#Новосибирск#Дети#Поиск#Пропажа#Эмилия Губарева#Лиза Алерт
Подпишитесь
«Давно надо было» — депутаты о возможном возвращении смертной казни
Вчера, 09:21
Экс-депутат Заксобрания Новосибирской области погиб в ДТП в Запорожье
Вчера, 06:36
Вице-спикер Панферов обвинил Минобороны в уничтожении военного городка в Новосибирске
23 марта, 08:16
Новосибирец рассказал, как в его квартире жил подозреваемый террорист
Вчера, 05:04
Новосибирское УФАС нашла нарушения в матерной рекламе суши «Ёбидоёби»
Вчера, 08:45
Новосибирца по ошибке задержали по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холле»
23 марта, 06:20
"