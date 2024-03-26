Женщину-пешехода сбили на переходе — от тяжелых травм она скончалась в больнице

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
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Updated Сегодня, 02:21
По первоначальным данным ГИБДД, в 23:45 25 марта водитель 1993 года рождения управлял автомобилем Hyundai ix35 по улице Танковой в сторону улицы Богдана Хмельницкого.
В районе дома №1/1 на улице Народной он совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу слева направо, соответствуя движению автомобиля.
В результате этого ДТП пострадала женщина, примерно 50 лет, которая была доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии и позднее скончалась. В настоящее время ведется расследование данного происшествия.
Напомним, ранее 72-летний водитель на полной скорости задом въехал в подъезд, раздавив женщину. Он перепутал педали газа и тормоза.