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Женщина погибла

Женщину-пешехода сбили на переходе — от тяжелых травм она скончалась в больнице

26 марта 2024, 02:19
Фото: ГИБДД по НСО
Женщина погибла

В Новосибирске водитель Hyundai сбил женщину на переходе

31-летний водитель сбил на пешеходном переходе женщину. Она скончалась на больничной койке из-за множественных травм.

По первоначальным данным ГИБДД, в 23:45 25 марта водитель 1993 года рождения управлял автомобилем Hyundai ix35 по улице Танковой в сторону улицы Богдана Хмельницкого.

В районе дома №1/1 на улице Народной он совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу слева направо, соответствуя движению автомобиля.

В результате этого ДТП пострадала женщина, примерно 50 лет, которая была доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии и позднее скончалась. В настоящее время ведется расследование данного происшествия.

Место ДТПМесто ДТП
Место ДТП
Фото: ГИБДД по НСО

Напомним, ранее 72-летний водитель на полной скорости задом въехал в подъезд, раздавив женщину. Он перепутал педали газа и тормоза.

72-летний водитель на полной скорости задом въехал в подъезд, раздавив женщину
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Пешеход#Эмилия Губарева#Наезд
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