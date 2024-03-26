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Жительнице Новосибирска вынесли приговор за реабилитацию нацизма

Жительнице Новосибирска вынесли приговор за реабилитацию нацизма

26 марта 2024, 10:04
Фото: Новосибирский областной суд
Суд счел, что она «разместила выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества».

26 марта Новосибирский областной суд вынес приговор Эмиль Валеевой. Ее обвиняли в реабилитации нацизма в интернете (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ).

9 мая 2022 года Валеева в качестве администратора одного из пабликов в сети «ВКонтакте» зашла на страницу сообщества и опубликовала текст под названием «Тушеные вентиляторы с мясом». Суд счел, что она «разместила выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества».

Высказалась о 9 Мая: в Новосибирске сибирячку обвиняют в реабилитации нацизма
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Лингвистическая судебная экспертиза показала, что публикация содержит «высказывания, которые свидетельствуют об отрицании, умалении, унижении значения победы в Великой Отечественной войне в общественной жизни России».

На суде Эмиль Валеева не признала свою вину и пояснила, что у нее не было провокационной цели, она лишь выразила свое мнение по поводу отношений с мамой.

В последнем слове Валеева сказала, что не поддерживает идеологию нацизма и фашизма, негативного отношения к 9 мая она не выражала.

Валееву признали виновной по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ. Ей назначили 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также подсудимую лишили права администрировать чаты, группы на 1 год.

Фото: Новосибирский областной суд
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#Общество#Новосибирск#Суд#Приговор#Нацизм#Реабилитация нацизма#Алёна Рогонова
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