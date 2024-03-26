Жительнице Новосибирска вынесли приговор за реабилитацию нацизма

9 мая 2022 года Валеева в качестве администратора одного из пабликов в сети «ВКонтакте» зашла на страницу сообщества и опубликовала текст под названием «Тушеные вентиляторы с мясом». Суд счел, что она «разместила выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества».