Бастрыкин заинтересовался ситуацией матери, которую выселяют из-за миллионного долга

В 2012 году в семье Хныковых родились девочки-тройняшки, и супруги получили квартиру от мэрии Новосибирска по договору коммерческого найма. Проживание они оплачивали по льготной ставке — меньше 600 рублей в месяц. Всё изменилось в 2021 году, когда одна из девочек скончалась от рака головного мозга. Семья перестала быть многодетной, и теперь они должны были платить 37 тысяч рублей ежемесячно. Плюс ко всему муж ушел из семьи, и женщина осталась наедине с финансовыми проблемами.