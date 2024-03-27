Бастрыкин заинтересовался ситуацией матери, которую выселяют из-за миллионного долга

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по поводу публикаций в СМИ о нарушении жилищных прав жительницы Новосибирска. Речь идет о семье Хныковых, о которых Atas.info сообщал ранее.
В 2012 году в семье Хныковых родились девочки-тройняшки, и супруги получили квартиру от мэрии Новосибирска по договору коммерческого найма. Проживание они оплачивали по льготной ставке — меньше 600 рублей в месяц. Всё изменилось в 2021 году, когда одна из девочек скончалась от рака головного мозга. Семья перестала быть многодетной, и теперь они должны были платить 37 тысяч рублей ежемесячно. Плюс ко всему муж ушел из семьи, и женщина осталась наедине с финансовыми проблемами.
В результате к марту 2024 года у женщины образовалась задолженность больше 1 млн рублей, а жить семье негде.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву провести процессуальную проверку и доложить о результатах.