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Быстрыкин контролирует ситуацию с выселением сибирячки из муниципальной квартиры

Бастрыкин заинтересовался ситуацией матери, которую выселяют из-за миллионного долга

27 марта 2024, 08:49
Фото: 1MI

Быстрыкин контролирует ситуацию с выселением сибирячки из муниципальной квартиры

Семья Хныковых заселилась в муниципальную квартиру по договору коммерческого найма после рождения тройняшек. Супруги платили 600 рублей в месяц. Но одна из малышек скончалась, льготную ставку пересмотрели, и женщина осталась должна городу больше миллиона рублей.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по поводу публикаций в СМИ о нарушении жилищных прав жительницы Новосибирска. Речь идет о семье Хныковых, о которых Atas.info сообщал ранее.

В 2012 году в семье Хныковых родились девочки-тройняшки, и супруги получили квартиру от мэрии Новосибирска по договору коммерческого найма. Проживание они оплачивали по льготной ставке — меньше 600 рублей в месяц. Всё изменилось в 2021 году, когда одна из девочек скончалась от рака головного мозга. Семья перестала быть многодетной, и теперь они должны были платить 37 тысяч рублей ежемесячно. Плюс ко всему муж ушел из семьи, и женщина осталась наедине с финансовыми проблемами.

В результате к марту 2024 года у женщины образовалась задолженность больше 1 млн рублей, а жить семье негде.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву провести процессуальную проверку и доложить о результатах.

Новосибирцы требуют у мэрии списать долг у многодетной матери
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#Общество#Новосибирск#Дети#Долг#Квартира#Многодетная мать#Александр Бастрыкин#Алёна Рогонова
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