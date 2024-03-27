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Площадки диктанта будут организованы в самых разных местах

«Единая Россия» проведёт «Диктант Победы» на суше, в море и в небе

27 марта 2024, 03:31
Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»
Площадки диктанта будут организованы в самых разных местах

«Диктант Победы»-2024 проведут во всех регионах России и за рубежом

Международная масштабная акция, посвященная истории Великой Отечественной войны пройдёт 26 апреля. Площадки будут работать во всех регионах России и за рубежом

Задания теста в этом году посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, биографиям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам. Диктант напишут во всех российских регионах, тестирование будет проходить в школах, музеях, на вокзалах и в поездах, в аэропортах и в самолетах. 50 площадок будут работать за рубежом, текст переведут на английский, французский, арабский, китайский и испанский языки.

«В прошлом году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек. Мы планируем, что количество площадок и участников в этом году снова вырастет», — отметил координатор партийного проекта «Историческая память», председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.

По словам регионального координатора партпроекта, директора Новосибирского художественного музея Екатерины Болдыревой, в Новосибирской области диктант планируют провести на 500 площадках. В частности, рассматривают областной театр кукол, племзавод «Ирмень», вокзал «Новосибирск-Главный», завод химконцентратов и военный госпиталь Росгвардии.

«Управление федеральной службы войск нацгвардии по региону активно включились в работу и уже предоставили семь площадок на базе воинских частей. Также присоединился к акции Новосибирский военный институт с площадкой в 1100 человек. Привлечь к акции планируется более 20 000 человек. Как всегда, напишет диктант секретарь реготделения „Единой России“, губернатор Андрей Травников, активисты партийных проектов», — сказала Екатерина Болдырева.

В 2023 году в Новосибирской области диктант написали 19 276 человек, добавила Болдырева

«Диктант Победы» проводится под эгидой партпроекта «Единой России» «Историческая память». Партнерами акции традиционно выступают Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение «Волонтеры Победы», а также министерства, ведомства, негосударственные и общественные организации, госкорпорации. Активное участие принимают в акции силовые ведомства: Минобороны, Росгвардия, МВД, МЧС.

Вопросы теста составляют ученые-историки. Они же вместе с экспертами разрабатывают подготовительные тесты, которые можно пройти на сайте диктантпобеды.рф. Подготовиться помогут также исторические интеллектуальные игры 1418 и «Наша Победа».

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#История#Диктант Победы#Единая Россия
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