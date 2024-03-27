«Единая Россия» проведёт «Диктант Победы» на суше, в море и в небе

Задания теста в этом году посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, биографиям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам. Диктант напишут во всех российских регионах, тестирование будет проходить в школах, музеях, на вокзалах и в поездах, в аэропортах и в самолетах. 50 площадок будут работать за рубежом, текст переведут на английский, французский, арабский, китайский и испанский языки.