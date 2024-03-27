ФОМС: В рамках профосмотров 6 млн россиян смогут проверить репродуктивное здоровье

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Эти действия направлены на выявление заболеваний и состояний, которые могут негативно сказаться на наступлении беременности, ее протекании, а также повлиять на роды и послеродовый период.
По данным Фонда ОМС, в текущем году около 6 миллионов жителей России смогут оценить свое репродуктивное здоровье в рамках профилактических обследований, пишет rg.ru.
Во многих странах мира в настоящее время наблюдается снижение показателей рождаемости. Демографическая ситуация в России также ухудшается. Многие пары сталкиваются с проблемами зачатия, несмотря на молодой возраст и желание стать родителями. По данным Росстата, от 17 до 24% семей в стране не имеют детей, что превышает критический уровень, согласно расчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 15%.
Специалисты ФОМС указывают на вредные привычки, недостаток физической активности, стресс, инфекционные заболевания и врожденные патологии как возможные причины бесплодия. Поэтому важно, чтобы как мужчины, так и женщины регулярно проходили профилактические осмотры.
Как отметил председатель ФОМС Илья Баланин, программа государственных гарантий в сфере превентивной медицины направлена на предотвращение заболеваний и раннюю диагностику рисков для сохранения здоровья населения и улучшения качества жизни. Фонд активно продолжает наращивать объемы профилактической медицинской помощи, определив это направление как приоритетное.
Председатель ФОМС обратил внимание, что прохождение диспансеризации позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, что способствует более эффективному их лечению. Профилактические осмотры — это хорошая возможность оценить общее состояние здоровья, выявить факторы риска и предотвратить возможные заболевания.
Исследования состояния репродуктивного здоровья взрослых граждан России финансируются за счет средств ОМС. Для прохождения таких обследований пациенту необходимо обратиться в медицинское учреждение, к которому он прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи.
Эксперты в области обязательного медицинского страхования подчеркнули, что в случае возникновения проблем при прохождении медосмотров пациент должен обратиться в страховую медицинскую организацию.