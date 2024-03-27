ФОМС: В рамках профосмотров 6 млн россиян смогут проверить репродуктивное здоровье

Во многих странах мира в настоящее время наблюдается снижение показателей рождаемости. Демографическая ситуация в России также ухудшается. Многие пары сталкиваются с проблемами зачатия, несмотря на молодой возраст и желание стать родителями. По данным Росстата, от 17 до 24% семей в стране не имеют детей, что превышает критический уровень, согласно расчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 15%.