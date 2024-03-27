Группу ВИС обвинили в заторах на мостах Новосибирска

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Updated Сегодня, 11:04
Часовые автомобильные заторы ежедневно возникают на Октябрьском мосту. А со следующей недели начнется ремонт Дмитровского моста. Сообщение между двумя берегами будет затруднено до такой степени, что автовладельцам, скорее всего, нужно будет пересаживаться на метро. При этом мэрия, похоже, не собирается предпринимать никаких мер, чтобы хоть немного исправить ситуацию.
Одновременный ремонт двух основных мостовых переправ через Обь выполняется по заранее утвержденному графику, заявила, выступая в Совете депутатов Новосибирска, заместитель начальника городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Олеся Богомазова. Но этот график предусматривал, что в конце 2023 года в эксплуатацию будет введен четвертый (Центральный) мост, который в рамках государственно-частного партнерства с региональным правительством строит группа ВИС. Таким образом, основной транспортный поток между правым и левым берегом планировалось пустить по платному мосту, что само по себе вряд ли бы понравилось горожанам.
Четвертый мост так и не был сдан в срок. Однако, когда критическое отставание стало очевидным, на Октябрьском мосту уже вовсю шел ремонт. Вероятно, с учетом ситуации, можно было бы не начинать параллельно реконструкцию Дмитровского моста. Но, по словам Олеси Богомазовой, альтернативного варианта не было.
«Давайте объективно смотреть на вещи. Димитровский мост стоит и сейчас. Без начала ремонтных работ. Эта ситуация продолжается уже определенное количество времени, и понятно, что заторные ситуации будут и на Октябрьском мосту на время проведения работ», — обрисовала ситуацию представитель профильного департамента.
Ремонт Димитровского моста начнется в первых числах апреля, и по плану продлится два года. В текущем году рабочие будут полосу за полосой ремонтировать покрытие в направлении с правого на левый берег. В следующем году поэтапное перекрытие полос из-за ремонта ждет обратное направление.
Дорожное покрытие будет полностью снято, вплоть на пролетных конструкций. После будет сделана полная гидроизоляция и уложено два слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме того, заменят деформационные швы и ограждения безопасности, также будет установлен разделитель для повышения безопасности движения.
«Мы сохраним трехполосное движение, но сузим полосы. Сейчас норматив ширины полос 3,75 метра, будет 3,25. И мы установим ограничение скорости до 40 км/ч на протяжении всего моста», — говорит Олеся Богомазова.
Текущее плачевное состояние переправы отчасти является следствием предыдущего ремонта. Тендер на ремонт Димитровского моста и подъездов к нему АО «Новосибирскавтодор» выиграло в 2018 году. Сумма контракта составила 247 млн рублей. Выполнение работ предусматривало гарантийный срок 4 года, однако, в начале 2022 года муниципальные службы задокументировали разрушение дорожного покрытия во многих местах. Дорожники дефекты не отрицали, однако обосновывали их не нарушением технологии ремонта, а несоответствием интенсивности автомобильного трафика расчетному.
В августе 2023 Арбитражный суд Западно-Сибирского округа удовлетворил кассационную жалобу новосибирского МКУ «Управление дорожного строительства» и обязал АО «Новосибирскавтодор» в течение месяца отремонтировать проезжую часть Димитровского моста. Работы компания обязана выполнить в рамках гарантийных обязательств. Таким образом, кассационная инстанция отменила решения первой и апелляционной инстанций, которые вставали на сторону «Новосибирскавтодора». Однако и после этого дорожные строители не стали устранять дефекты.
Сейчас в каждом из направлений движения по Октябрьскому мосту оставлено по одной полосе. Это приводит к тому, говорит депутат Андрей Гудовский, что «люди по часу стоят в пробках, чтобы только подъехать к мосту». Как один из вариантов частичного решения проблемы, Гудовский предлагает организацию реверсивного движения. По его словам, то, что четвертый мост не будет слан в срок, было понятно еще полтора года назад. И было время продумать варианты минимизации сложностей из-за частичного перекрытия. Но муниципалитет ничего похожего не сделал. Это признает и Олеся Богомазова. Чиновница подтвердила, что ее занимались службы мэрии и моделированием транспортной ситуации, которая может сложиться при параллельном ремонте мостов.
«Заторной ситуации избежать не удастся», — констатировала Богомазова.
Единственное, что сделано для увеличения пропускной способности переправы — введен запрет на движение грузовых автомобилей. Кроме того, на днях было завершено обследование интенсивности транспортного потока. Исходя из этих данных, планируется скорректировать работу светофоров. Но заметного влияния на скорость движения это не окажет. Тем более, по словам очевидцев, грузовики игнорируют запрещающие знаки, и продолжают двигаться по перегруженному мосту.
На текущий момент на Октябрьском мосту работают три подрядчика. Основные работы выполняет ООО «СпецТрансСтрой», которое первоначально выиграло тендер, но полностью не справилось с обязательствами. В конце ноября 2023 года дополнительные муниципальные контракты были заключены с ООО «ДК-Клевер» и ООО «Дороги 54». Одна компания занимается исключительно тротуарной частью, вторая должна помогать в ремонте дорожного полотна. Согласно документам, все работы должны быть завершены к октябрю 2024 года.
В реальности до недавнего времени работы шли очень медленно.
«Я прекрасно понимаю, что невозможно чисто физически нагнать туда достаточное количество техники. Но там работает один бетонолом. Ни в какие ворота не лезет», — недавно обрушился на своих подчиненных с критикой врио мэра Новосиирска Олег Клемешов в ходе аппаратного совещания.
На мосту совершенно не убирают строительный мусор, добавил глава муниципалитета. К тому же, работа ведется спустя рукава и не предполагает круглосуточный режим.
Подрядчики в ответ отчитались: ремонт будет идти в круглосуточном режиме и без выходных, одномоментно будет задействовано не менее 30 рабочих. В минувшую субботу автор этих строк проехал по мосту на автомобиле в районе 8 часов вечера. Удалось насчитать только 6 человек в оранжевых жилетах и заметить один небольшой фронтальный погрузчик, задействованный в каких-то манипуляциях.
Спикеру горсовета Дмитрию Асанцеву повезло больше. Он живет на левом берегу и каждый день ездит на работу через мост. По словам председателя Совета, он ежедневно подсчитывает увиденных рабочих. И цифра 30 у него никогда не складывается.
«Несколько дней назад по правой стороне я начитал 18 человек, по левой шесть. Был крайне удивлен такому огромному количеству рабочей силы», — поделился своим лучшим результатом наблюдений Асанцев.
Новосибирск разделен рекой Обь на два примерно равные части. И движение между берегами очень интенсивное. Без пробок можно пересечь реку на метро. Автомобилисты двигаются по трем мостам, один из которых, Бугринский, находится в стороне от основных транспортных потоков, кроме того, этот мостовой комплекс построен не до конца. На обоих берегах отсутствуют транспортные развязки, предусмотренные проектом. И даже приблизительные сроки их возведения уже давно престали называть. Реку на автомобиле еще можно пересечь по двухполосной дамбе ГЭС, но она находится практически у городской границы и обладает очень низкой пропускной способностью, так что в качестве полноценной альтернативы мостам ее вряд ли можно рассматривать.
Таким образом, частичное перекрытие двух основных мостов может привести к катастрофическим последствиям, считает депутат Александр Бурмистров.
«Мой прогноз — придется ставить охрану в мэрии, в администрации области. Мы получим такое негодование социальное, такую волну протеста… Проклинать будут всех. И это не какая-то история небольшой группы политизированной общественности. В этот протест, в негатив, в злость к власти будут вовлечены сотни тысяч людей. Это очень серьезные проблемы. Я, как человек, который каждый день ездит с левого берега на правый и обратно, сам ненавижу всех, когда второй час стою в пробке», — прогнозирует Бурмистров.
Независимый депутат Антон Картавин* и вовсе рисует апокалиптическую картину: «У нас и без ремонта бывали пробки 12 баллов. Можно разделить город на Левосибирск и Правосибирск: в Правосибирске мэра будет выбирать Совет депутатов, в Левосибирске — горожане. Думаю, это будет оптимально».
Официально в группе ВИС заявляют, что завершение скандальной стройки запланировано на четвертый квартал 2024 года. По данным источников Atas.Info в региональном правительстве, с большой долей вероятности, мост до конца текущего года так и не будет сдан. Противоречия между областным правительством и концессионером так и не разрешены до конца, из-за чего 3,3 млрд рублей, выделенных на строительство, остаются замороженными.
Напомним, договор о строительстве моста в рамках государственно-частного партнерства правительство Новосибирской области заключило в 2017 году, а сами работы начались в 2018 году. Концессионером выступает «Сибирская концессионная компания», которая входит в состав группы ВИС.
Изначально стоимость переправы оценивали в 21 миллиард рублей. Позже общая стоимость объекта возросла до 37,1 миллиарда рублей, из которых 26,2 — это средства федерального бюджета. В конце 2022 назвали новую цифру — 44,7 миллиарда рублей. Не исключено, что на фоне нестабильной экономической ситуации и заметного увеличения сроков строительства будут озвучены новые финансовые параметры.
В числе основных проблем, из-за которых не удалось уложиться в оговоренные ранее временные рамки, в группе ВИС называли срыв сроков проведения некоторых работ, ошибки в проектной документации, отсутствие подключения к городской канализации и отсутствие разрешения на сброс сточных вод в реку.
Последняя информация о ходе строительства в телеграм-канале группы ВИС датирована 21 марта: «На площадке мостового перехода через реку Обь в Новосибирске задействовано свыше 300 человек и 50 единиц спецтехники. Работы ведутся на всех объектах мостовой инфраструктуры в соответствии с производственным графиком в несколько смен».
Согласно последней редакции Генерального плана, в Новосибирске должно быть построено семь мостов. Последняя редакция Генплана была утверждена в 2007 году, туда эти переправы перекочевали из более ранних версий. В 2019 году «Институт градостроительного планирования» вместе с мэрией актуализировал документ, а финальные правки были приняты в 2021.
«Строительство мостов в Новосибирске может осуществляться примерно раз в двадцать лет. Очень много времени уходит на предпроектные разработки, поиск финансовых схем и прочее. Вовлечение федерального бюджета в городские проекты мостов — архисложная задача. В частности, в строительство моста в створе Заельцовского парка — это участие ничем и никак не обосновано. Есть возможность вовлечение федеральных денег при строительстве моста в створе Нижней Ельцовки на основании существующей концепции развития агломерации, но это может оттянуть финансирование с научных проектов Кольцово, Академгородка и проектов транспортного кластера Толмачево», — считает член Союза архитекторов России Игорь Поповский.
Летом 2023 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть говорил, что после сдачи четвертого моста первоочередной задачей станет строительство так называемого Южного транзита, то есть, дороги протяжённостью 22 километра, которая свяжет трассу Р-254 «Иртыш» со строящимся Восточным обходом Новосибирска и Чуйским трактом. Часть Южного транзита является Бугринский мост.
И только после завершения Южного транзита, а стало быть, полноценных развязок на Бугринском мосту, можно будет думать о строительстве пятого моста через Обь в черте города, констатировал глава муниципалитета.
В декабре 2023 года мэр Анатолий Локоть досрочно ушел в отставку со своего поста.