Группу ВИС обвинили в заторах на мостах Новосибирска

Сейчас в каждом из направлений движения по Октябрьскому мосту оставлено по одной полосе. Это приводит к тому, говорит депутат Андрей Гудовский, что «люди по часу стоят в пробках, чтобы только подъехать к мосту». Как один из вариантов частичного решения проблемы, Гудовский предлагает организацию реверсивного движения. По его словам, то, что четвертый мост не будет слан в срок, было понятно еще полтора года назад. И было время продумать варианты минимизации сложностей из-за частичного перекрытия. Но муниципалитет ничего похожего не сделал. Это признает и Олеся Богомазова. Чиновница подтвердила, что ее занимались службы мэрии и моделированием транспортной ситуации, которая может сложиться при параллельном ремонте мостов.