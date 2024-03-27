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Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Терракт в Crocus City Hall частично повлиял на зрительскую посещаемость

Как теракт в Crocus City Hall повлиял на интерес к концертам в Новосибирске

27 марта 2024, 09:43
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Терракт в Crocus City Hall частично повлиял на зрительскую посещаемость

Новосибирцы не боятся посещать концерты после теракта в Crocus City Hall

22 марта в Crocus City Hall произошел теракт. В результате преступной акции на концерте группы «Пикник» погибло 139 зрителей. Тем не менее, резкого спада зрительской посещаемости не наблюдается.

Одним из популярнейших мест для культурного отдыха жителей сибирской столицы является лофт-парк «Подземка». Зрителями преимущественно является молодежь, старающаяся быть в тренде актуальных культурных событий. При этом теракт отчасти повлиял на посещаемость: часть билетов была возвращена.

«Мы столкнулись с тем, что часть билетов нам вернули. Разумеется, ситуация в Crocus City Hall повлияла на нас. Сейчас существенно усилены меры безопасности: где-то досматриваем посетителей чаще, где-то увеличили количество охраны. Следим за каждой мелочью», — рассказал Atas.Info о последствиях подмосковной трагедии владелец лофт-парка Александр Гинтер.
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Тем не менее, откровенного спада зрительской активности не наблюдается. Мероприятия, запланированные на 23 и 24 марта, были перенесены на другие даты или отменены. Концерты, намеченные на 29 и 30 марта, пока остаются в силе. «Мы волнуемся и переживаем за зрителей, поэтому охрану обеспечим. Но паники в массовом порядке пока что не наблюдаем», — отметил Александр Гинтер.

Примерно такая же ситуация наблюдается и на других площадках. В частности, детский спектакль «Мультгерои» в ККК имени Маяковского, намеченный на 30 марта, пока не проигнорировали родители с детьми.

«Спектакль „Мультгерои“ является бесплатным мероприятием для семей с детьми. Посещаемость мероприятия мы сможем оценить только после его завершения. За продажей билетов на другие мероприятия мы не следим», — рассказала Atas.Info менеджер площадки Василина Другова.
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Стоит отметить, что часть мероприятий в Новосибирске отменена. В частности, 27 марта в Доме Ученых не состоится концерт Олега Газманова.

Напомним, что новосибирский психотерапевт дал советы по выходу из кризиса.

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