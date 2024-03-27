Как теракт в Crocus City Hall повлиял на интерес к концертам в Новосибирске

Тем не менее, откровенного спада зрительской активности не наблюдается. Мероприятия, запланированные на 23 и 24 марта, были перенесены на другие даты или отменены. Концерты, намеченные на 29 и 30 марта, пока остаются в силе. «Мы волнуемся и переживаем за зрителей, поэтому охрану обеспечим. Но паники в массовом порядке пока что не наблюдаем», — отметил Александр Гинтер.