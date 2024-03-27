Как теракт в Crocus City Hall повлиял на интерес к концертам в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Одним из популярнейших мест для культурного отдыха жителей сибирской столицы является лофт-парк «Подземка». Зрителями преимущественно является молодежь, старающаяся быть в тренде актуальных культурных событий. При этом теракт отчасти повлиял на посещаемость: часть билетов была возвращена.
«Мы столкнулись с тем, что часть билетов нам вернули. Разумеется, ситуация в Crocus City Hall повлияла на нас. Сейчас существенно усилены меры безопасности: где-то досматриваем посетителей чаще, где-то увеличили количество охраны. Следим за каждой мелочью», — рассказал Atas.Info о последствиях подмосковной трагедии владелец лофт-парка Александр Гинтер.
Тем не менее, откровенного спада зрительской активности не наблюдается. Мероприятия, запланированные на 23 и 24 марта, были перенесены на другие даты или отменены. Концерты, намеченные на 29 и 30 марта, пока остаются в силе. «Мы волнуемся и переживаем за зрителей, поэтому охрану обеспечим. Но паники в массовом порядке пока что не наблюдаем», — отметил Александр Гинтер.
Примерно такая же ситуация наблюдается и на других площадках. В частности, детский спектакль «Мультгерои» в ККК имени Маяковского, намеченный на 30 марта, пока не проигнорировали родители с детьми.
«Спектакль „Мультгерои“ является бесплатным мероприятием для семей с детьми. Посещаемость мероприятия мы сможем оценить только после его завершения. За продажей билетов на другие мероприятия мы не следим», — рассказала Atas.Info менеджер площадки Василина Другова.
Стоит отметить, что часть мероприятий в Новосибирске отменена. В частности, 27 марта в Доме Ученых не состоится концерт Олега Газманова.
Напомним, что новосибирский психотерапевт дал советы по выходу из кризиса.