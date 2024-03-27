Компанию S7 оштрафовали на 30 000 за овербукинг на рейсе Новосибирск-Красноярск

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
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Updated Сегодня, 03:03
Авиакомпания «Сибирь» получила штраф в размере 30 тысяч рублей за то, что на их рейсе из Новосибирска в Красноярск двум пассажирам не хватило мест. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
В ноябре 2023 года двое пассажиры должны были отправиться в Красноярск, однако на самолете для них не оказалось свободных мест. После обращения к генеральному директору компании, пассажиры все же смогли добраться до Красноярска, а им было выплачено по 2500 рублей в качестве компенсации.
Прокуратура привлекла авиакомпанию к ответственности за организацию переполненного рейса.
Напомним, что ранее эта же компания отказала в перелете восьми пассажирам, которые купили билеты на рейсы из Новосибирск в Тюмень и из Челябинска в Новосибирск. Как итог, S7 снова получила штраф в 30 тысяч.