Компанию S7 оштрафовали на 30 000 за овербукинг на рейсе Новосибирск-Красноярск

В ноябре 2023 года двое пассажиры должны были отправиться в Красноярск, однако на самолете для них не оказалось свободных мест. После обращения к генеральному директору компании, пассажиры все же смогли добраться до Красноярска, а им было выплачено по 2500 рублей в качестве компенсации.