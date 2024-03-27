Кто противостоит российской экспортной деятельности?

Каков может быть итог этой ситуации? «Из-за недостатка предложения цены взлетят. И не только на рынке Африки, но и на мировом. Отсутствие предложения приведет к тому, что его попробуют закрыть другие мировые игроки. В итоге дефицит зерна скажется на всем мире», — такой прогноз дает Никита Кричевский, отмечая, что это на самом деле уже происходит.