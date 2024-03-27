Кто противостоит российской экспортной деятельности?

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Эксперты обращают внимание на предположения, согласно которым в настоящее время задним числом якобы предпринимаются попытки пересмотра тарифных квот, предоставленных на вывоз из России зерна. Напомним, Министерство сельского хозяйства в начале февраля, выпустив соответствующий приказ, распределило квоты между 261 компанией-экспортером. Если предположения верны, то ситуация может привести к тому, что весь позитив будет сведен на нет, пишет Росбалт.
Согласно некоторым предположениям, мишенью стала компания «Торговый дом „РИФ“» — она считается одной из самых крупных, динамично развивающихся на отечественном рынке. Есть мнение, что этой компании запретили вывозить из портов то зерно, которое готовилось к отправке в Египет и другие дружественные России страны. В качестве возможного предлога, считают эксперты, могли использоваться претензии со стороны ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна» (ЦОКЗ), касающиеся фитосанитарных норм. В частности, учреждение могло заявить якобы о наличии в зерне, которое готовилось к экспорту, карантинной сорной растительности.
Стоит обратить внимание на то, что другие экспортеры без особых проблем отправляют с причалов и из тех же самых хранилищ на экспорт совершенно идентичное зерно. С учетом этого факта все более реалистичной кажется версия, согласно которой компания «РИФ» стала жертвой «коммерческого заказа».
Эксперты также отмечают, что любые подобные попытки ограничить работу крупного и известного экспортера зерна, по сути, противоречат усилиям, которые Россия предпринимает в направлении обеспечения глобальной продовольственной безопасности, и задаче, которую поставил президент Российской Федерации, — обеспечить экономический рост несмотря на негатив извне.
«Буквально на прошлой неделе Владимир Путин на коллегии ФСБ дал понять, что российские компании сейчас, даже несмотря на гнет санкций и нечестную конкуренцию, продолжают развиваться и им в этом необходимо оказывать поддержку», — отмечает российский экономист и публицист, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.
Позиция государственного контролера, отмечает экономист, может быть обусловлена или банальным желанием обеспечить формальную отчетность, или… К слову, важным аргументом в пользу второго предположения можно назвать и то, что накануне собственникам компании-экспортера предложили продать бизнес за 11 млрд рублей, тогда как его рыночная стоимость — 85 млрд рублей.
Каков может быть итог этой ситуации? «Из-за недостатка предложения цены взлетят. И не только на рынке Африки, но и на мировом. Отсутствие предложения приведет к тому, что его попробуют закрыть другие мировые игроки. В итоге дефицит зерна скажется на всем мире», — такой прогноз дает Никита Кричевский, отмечая, что это на самом деле уже происходит.
Политолог Марат Баширов напоминает о риске срыва реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Впрочем, более серьезная опасность, по мнению эксперта, заключается в том, что ситуация может нанести удар по репутации надежного поставщика продовольствия на мировые рынки, которым является Россия.
Время на данном этапе работает против интересов России. Зерно продолжает простаивать в портах, пока ведутся споры, препирательства и чинятся бюрократические препятствия.