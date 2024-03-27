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Published Сегодня, 10:45

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Updated Сегодня, 13:47

Какие выплаты и льготы положены бойцам

Льготы и выплаты для участников СВО: размер и госгарантии для военнослужащих

27 марта 2024, 10:45
Фото: 1MI
Какие выплаты и льготы положены бойцам
Военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине в качестве мобилизованных, добровольцев и контрактников, положены льготы и выплаты от государства. Дополнительные меры поддержки также предусмотрены и их семьям. Atas.info разобрался, кому и какие выплаты положены.

У каждого из бойцов, добровольно подписавших контракты с Минобороны РФ, или попавших в зону боевых действий в рамках частичной мобилизации есть свои права и льготы, гарантированные государством.

 

Выплаты для участников СВО

Все деньги зачисляют на банковский счет, к которому привязана карта МИР. Выплаты начинаются с даты включения в список личного состава воинской части. Они приходят ежемесячно с 10 по 20 число.

Выплаты для участников СВОВыплаты для участников СВО
Выплаты для участников СВО
Фото: 1MI

Военнослужащие

Выплаты для участников специальной военной операции отличаются в зависимости от их статуса. Военнослужащие, заключившие контракт, получают оклады, которые зависят от звания и должности, а также дополнительные выплаты. Они начинаются от 190 000 рублей в месяц. Кроме того, им полагается дополнительная выплата в размере 8 000 рублей в сутки, если они находятся в зоне боевых действий.

Добровольцы

Добровольцы, хотя и заключают контракт, имеют некоторые статусные особенности. Они могут быть призваны в любое время и свободно покинуть зону спецоперации по истечении контракта. Зарплата добровольцев составляет примерно 190 000 рублей в месяц.

Мобилизованные

Мобилизованные военнослужащие получают денежное довольствие и социальную выплату. Сумма выплаты составляет 158 000 рублей: она может быть больше, так как зависит от воинского звания, должности и стимулирующих надбавок. Также мобилизованным, которые подписали контракт на год и более, полагается единовременная выплата в размере 195 000 рублей.

Кому сколько платятКому сколько платят
Кому сколько платят
Фото: Изображение Midjourney

Льготы для семей участников СВО

Семьи военнослужащих также могут получать определенные выплаты и льготы, которые устанавливаются на уровне регионов. Например, во многих регионах дети могут быть зачислены в детские сады без очереди. Также им предоставляются бесплатные завтраки и обеды в школах. Несовершеннолетние имеют право на бесплатную психологическую помощь и на первоочередное получение путевок в детские оздоровительные лагеря, сообщает Министерство труда и социального развития Новосибирской области.

Социальная поддержка

  • субсидия на приобретение жилья;
  • продовольственное и вещевое обеспечение;
  • бесплатный проезд;
  • обязательное государственное страхование;
  • услуги здравоохранения — бесплатное протезирование, лекарства;
  • повышенное начисление пенсионных баллов.

После увольнения со службы мобилизованный получит статус ветерана боевых действий. Это дает дополнительные «бонусы», например, доплату к пенсии, дополнительные 15 дней к оплачиваемому отпуску, скидку на коммунальные услуги.

Какие есть льготы для семейКакие есть льготы для семей
Какие есть льготы для семей
Фото: 1MI

Коммунальные платежи

Участники СВО и члены их семей освобождены от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Также они не платят пени при просрочке взносов за капитальный ремонт в многоквартирном доме. При получении статуса ветерана боевых действий, участник СВО получит скидку на коммунальные услуги 50%. Она коснется взносов на капремонт, управления домом и содержания общественного имущества.

Квота при поступлении в вузы

Участники специальной военной операции могут поступать на бюджетные места в вузы по отдельной квоте по результатам вступительных испытаний. Если военнослужащий ранее учился на платном отделении, он может перейти на бюджетные места.

Дети бойцов могут рассчитывать на бюджетные места в вузах без вступительных испытаний только если они дети героев РФ или дети, чьи отцы имеют три ордена мужества; дети, чьи отцы погибли на СВО или получили увечья ранение, травму, контузию. Все остальные абитуриенты поступают на общих основаниях, но могут рассчитывать на следующие бонусы: предоставление материальной помощи; снижение стоимости обучения; предоставление рассрочки по договору об оказании платных образовательных услуг; обеспечение местом в общежитии.

Что еще получают семьиЧто еще получают семьи
Что еще получают семьи
Фото: Изображение Midjourney

Выплаты по ранению и гибели

В случае ранения во время службы, военнослужащим полагаются различные выплаты. Это может быть страховая выплата, единовременное пособие или единовременная выплата по указу Президента. Размер этих выплат зависит от характера полученной травмы и категории инвалидности. Если военнослужащий погибает во время спецоперации, его семья получает единовременную президентскую выплату, размер которой составляет 5 000 000 рублей. Если умершему уже выплатили 3 млн рублей за ранение, то семья получит только 2 млн рублей.

Пособие

Семье участника СВО назначают единое детское пособие по упрощенным правилам без учета доходов военнослужащего. Семье полагается дополнительная пенсия по потере кормильца, которая назначается вдовам или родителям умершего или пропавшего без вести военнослужащего-добровольца. Ежемесячная денежная компенсация в размере 21 922,12 рублей. Семье военнослужащего, который погиб или пропал без вести в результате участия в СВО, также полагается компенсация услуг ЖКХ в размере 60%.

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Как оформить льготы и выплаты участникам СВО и их семьям

Для получения всех этих льгот и выплат, военнослужащие и их семьи должны подать соответствующие заявления и предоставить необходимые документы. Однако большинство льгот начинают действовать автоматически сразу после призыва, и не требуют отдельной заявки.

Некоторые регионы России также предоставляют дополнительную поддержку военнослужащим. Это может включать бесплатный проезд, путевки в санаторий, бесплатные обеды и выплаты детям. В таких случаях администрация самостоятельно определяет списки семей, которым оказывается адресная помощь. Если через несколько месяцев после призыва семья военнослужащего не получила никакой помощи, они могут обратиться в администрацию своего региона для учета и начала выплат и льгот.

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