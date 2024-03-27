Льготы и выплаты для участников СВО: размер и госгарантии для военнослужащих

В случае ранения во время службы, военнослужащим полагаются различные выплаты. Это может быть страховая выплата, единовременное пособие или единовременная выплата по указу Президента. Размер этих выплат зависит от характера полученной травмы и категории инвалидности. Если военнослужащий погибает во время спецоперации, его семья получает единовременную президентскую выплату, размер которой составляет 5 000 000 рублей. Если умершему уже выплатили 3 млн рублей за ранение, то семья получит только 2 млн рублей.