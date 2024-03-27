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Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Массовая отмена туров после теракта в Москве

27 марта 2024, 15:58
Большое количество россиян начали отменять свои забронированные и оплаченные путешествия по стране. Причем, это касается не только Москвы, но и других регионов, таких как Крым, Черноморское побережье, Краснодарский и Ставропольский край, а также Калининград.

Эксперты связывают массовую отмену поездок с последним терактом в Москве, пишет pravda.ru.

В случае отмены поездки, туристы могут рассчитывать на возврат денег или предоставление ваучера на последующее обслуживание. Возврат осуществляется в соответствии с законом «Об основах туристской деятельности», который предусматривает различные процедуры для возврата авиабилетов, отелей, экскурсий и других услуг.

Туристические агентства и туроператоры активно работают над решением этой проблемы и уделяют большое внимание возвратам и компенсациям клиентам. Они предлагают полный возврат денег или выдачу ваучеров на будущие путешествия.

Однако, представители отрасли прогнозируют, что туристический поток начнет восстанавливаться к майским праздникам.

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