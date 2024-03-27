Массовая отмена туров после теракта в Москве

Большое количество россиян начали отменять свои забронированные и оплаченные путешествия по стране. Причем, это касается не только Москвы, но и других регионов, таких как Крым, Черноморское побережье, Краснодарский и Ставропольский край, а также Калининград.