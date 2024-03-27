Массовая отмена туров после теракта в Москве

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Эксперты связывают массовую отмену поездок с последним терактом в Москве, пишет pravda.ru.
В случае отмены поездки, туристы могут рассчитывать на возврат денег или предоставление ваучера на последующее обслуживание. Возврат осуществляется в соответствии с законом «Об основах туристской деятельности», который предусматривает различные процедуры для возврата авиабилетов, отелей, экскурсий и других услуг.
Туристические агентства и туроператоры активно работают над решением этой проблемы и уделяют большое внимание возвратам и компенсациям клиентам. Они предлагают полный возврат денег или выдачу ваучеров на будущие путешествия.
Однако, представители отрасли прогнозируют, что туристический поток начнет восстанавливаться к майским праздникам.