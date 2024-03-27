Мать, выбросившую ребенка в ведро, оставили под стражей

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Жительница поселка Светлая Поляна Болотнинского района обвиняется в убийстве новорожденного ребенка. По версии следствия, в период с 25 по 26 февраля сибирячка родила ребенка, после чего выкинула его в мусорное ведро. 11 марта тело младенца было обнаружено в подполе частного дома.
Адвокат просил изменить меру пресечения, однако ходатайство было отклонено.
«С учетом мнения прокурора, возражавшего против удовлетворения жалобы, суд оставил без изменения решение районного суда», — рассказали в Новосибирском областном суде.
Напомним, что трое детей обвиняемой сейчас могут находиться у бабушки.