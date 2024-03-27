Мать, выбросившую ребенка в ведро, оставили под стражей

Жительница поселка Светлая Поляна Болотнинского района обвиняется в убийстве новорожденного ребенка. По версии следствия, в период с 25 по 26 февраля сибирячка родила ребенка, после чего выкинула его в мусорное ведро. 11 марта тело младенца было обнаружено в подполе частного дома.