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Мать оставили под стражей

Мать, выбросившую ребенка в ведро, оставили под стражей

27 марта 2024, 08:01
Фото: Управление судебного департамента по НСО
Мать оставили под стражей

В Новосибирске матери, убившей новорожденного, оставили меру пресечения

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию адвоката Юлии Шевяковой на решение Болотнинской районной инстанции. Женщину заключили под стражу до 14 мая.

Жительница поселка Светлая Поляна Болотнинского района обвиняется в убийстве новорожденного ребенка. По версии следствия, в период с 25 по 26 февраля сибирячка родила ребенка, после чего выкинула его в мусорное ведро. 11 марта тело младенца было обнаружено в подполе частного дома.

Адвокат просил изменить меру пресечения, однако ходатайство было отклонено.

Арестовали мать, выбросившую младенца в ведро. Ее обвиняют в убийстве
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«С учетом мнения прокурора, возражавшего против удовлетворения жалобы, суд оставил без изменения решение районного суда», — рассказали в Новосибирском областном суде.

Напомним, что трое детей обвиняемой сейчас могут находиться у бабушки.

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