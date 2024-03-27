Мужчина погиб во время занятий на скалодроме — он получил смертельные травмы

Posted Сегодня, 01:14
Published Сегодня, 01:14
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Updated Сегодня, 01:21
Мужчина погиб, когда занимался спортом на скалодроме возле гимназии №5 в Академгородке. Спортивное сооружение называется «Каскад» и является самым большим в Новосибирске. Оно пользуется популярностью как у новичков, так и у опытных спортсменов.
Пока неизвестно, как именно произошло происшествие, но, вероятно, мужчина получил серьезную травму во время занятий. В полиции сообщили, что поступила информация о том, что его травмы были смертельными.
На месте происшествия работают следователи, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Региональные управления Следственного комитета и МВД начали проверки.
Напомним, ранее в Новосибирске экс-директор батутного центра получил условный срок за травмы детей. Оказывается, батуты в центре не предназначались для развлекательных целей.