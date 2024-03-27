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Мужчина занимался на скалодроме

Мужчина погиб во время занятий на скалодроме — он получил смертельные травмы

27 марта 2024, 01:14
Фото: 1MI
Мужчина занимался на скалодроме

Новосибирец погиб во время занятий на скалодроме

В Новосибирске на скалодроме в Академгородке произошла трагедия — мужчина погиб во время тренировки. Следствие устанавливает обстоятельства происшествия.

Мужчина погиб, когда занимался спортом на скалодроме возле гимназии №5 в Академгородке. Спортивное сооружение называется «Каскад» и является самым большим в Новосибирске. Оно пользуется популярностью как у новичков, так и у опытных спортсменов.

Пока неизвестно, как именно произошло происшествие, но, вероятно, мужчина получил серьезную травму во время занятий. В полиции сообщили, что поступила информация о том, что его травмы были смертельными.

На месте происшествия работают следователи, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Региональные управления Следственного комитета и МВД начали проверки.

Напомним, ранее в Новосибирске экс-директор батутного центра получил условный срок за травмы детей. Оказывается, батуты в центре не предназначались для развлекательных целей.

В Новосибирске экс-директор батутного центра получил условный срок за травмы детей
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