Никиту Кологривого выпустили из изолятора — он провел там неделю

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
27 марта Никиту Кологривого выпустили из изолятора №2 на улице Писарева, где с 21 марта он отбывал наказание за мелкое хулиганство. У выхода из здания актера встречала толпа репортеров. Кологривый быстро сел в черный автомобиль и уехал.
Как сообщает пресс-служба Управления судебного департамента по региону, срок административного ареста отсчитали с момента задержания — с 17:00 20 марта.
Накануне запланированного вылета из Новосибирска вечером 19 марта Никита Кологривый отдыхал баре на Военной улице. Актер был пьян и не сдерживал эмоций. В какой-то момент он начал приставал к девушке-хостес и укусил ее за ногу. После этого стал конфликтовать с работниками заведения, оскорблять работников бара, нападать на них.