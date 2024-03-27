Никиту Кологривого выпустили из изолятора — он провел там неделю

Накануне запланированного вылета из Новосибирска вечером 19 марта Никита Кологривый отдыхал баре на Военной улице. Актер был пьян и не сдерживал эмоций. В какой-то момент он начал приставал к девушке-хостес и укусил ее за ногу. После этого стал конфликтовать с работниками заведения, оскорблять работников бара, нападать на них.