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Закончился срок административного ареста Никиты Колгогривого. 27 марта 2024 года

Никиту Кологривого выпустили из изолятора — он провел там неделю

27 марта 2024, 10:16
Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области
Закончился срок административного ареста Никиты Колгогривого. 27 марта 2024 года

Никиту Кологривого выпустили из спецприемника в Новосибирске

Актер находился в изоляторе на улице Писарева за мелкое хулиганство. Ранее кадры дебоша Кологривого в кальянной Новосибирска облетели всю страну. Он умудрился покусать девушку за отказ принять его ухаживания и подраться с сотрудниками заведения.

27 марта Никиту Кологривого выпустили из изолятора №2 на улице Писарева, где с 21 марта он отбывал наказание за мелкое хулиганство. У выхода из здания актера встречала толпа репортеров. Кологривый быстро сел в черный автомобиль и уехал.

Как сообщает пресс-служба Управления судебного департамента по региону, срок административного ареста отсчитали с момента задержания — с 17:00 20 марта.

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Накануне запланированного вылета из Новосибирска вечером 19 марта Никита Кологривый отдыхал баре на Военной улице. Актер был пьян и не сдерживал эмоций. В какой-то момент он начал приставал к девушке-хостес и укусил ее за ногу. После этого стал конфликтовать с работниками заведения, оскорблять работников бара, нападать на них.

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